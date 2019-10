Joker rompe un record en IMDB

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mientras se acerca a cumplir su primera semana en cartelera, “Joker”continúa demostrando que se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos del año. Ya es la película con mayor recaudación en el mes de octubre en la historia del cine, y sigue ganando reconocimientos.

No es el primer hito de la película, pero el más reciente ha sido ingresar al top 10 de las cintas mejor valoradas en IMDB, el famoso sitio cinematográfico. El film dirigido por Todd Phillipsy protagonizado por Joaquin Phoenix ocupa ahora el puesto número 9 de la lista, por debajo de “The Good the Bad and the Ugly” de Sergio Leoney desplazando a la icónica “El Club de la Pelea” de David Fincher.

El conteo es completado por grandes clásicos del cine como “El Padrino”, “Pulp Fiction”y “Cadena Perpetua”, que se encuentra en el primer lugar. Dentro del ranking también se encuentra “Batman: El Caballero de la Noche” (The Dark Knight) que tuvo al legendario Joker de Heath Ledger.

Con información de Warner Bros.