https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 12.10.2019

18:32

El 25 de junio de este año falleció la gran diva del cine erótico argentino. Su hija del corazón se casó hace pocos días, aún en pleno duelo por su pérdida.

En homenaje a su mamá Se casó Isabelita Sarli, la hija de "Coca" El 25 de junio de este año falleció la gran diva del cine erótico argentino. Su hija del corazón se casó hace pocos días, aún en pleno duelo por su pérdida. El 25 de junio de este año falleció la gran diva del cine erótico argentino. Su hija del corazón se casó hace pocos días, aún en pleno duelo por su pérdida.

Estaba triste por la pérdida de su mamá, hace muy poco tiempo. Soñaba que La Coca la viera frente al altar pero no pudo ser. El novio de Isabelita le propuso casamiento para festejar la vida, a modo de homenaje a la querida Isabel Sarli. La energía de la gran diva del cine erótico argentino estaba presente en cada momento mientras los novios daban el “sí, quiero”.

Isabelita Sarli se casó por civil con Damián, su novio de hace casi 11 años, el viernes 4 de octubre. Por la noche hicieron una reunión íntima en la casa de ella, la misma donde vivía Isabel, a la que asistieron muy pocas personas y finalizó temprano, porque el sábado 5 era la boda. La mejor forma de homenajear a su madre fue el look que su querida Isabelita le dedicó, tan parecido al de la estrella de cine en su juventud, con su inigualable pelo ondulado, y con una rosa en el ojal.

La fiesta principal de la boda se hizo en un salón de Vicente López para 90 personas. Isabelita tuvo dos cambios de vestuario: el vestido principal lo diseñó Pablo Bataglia, íntimo amigo de La Coca. Los novios bailaron hasta la madrugada rodeados de amigos y la gente que más quería a la familia, que mantuvo siempre un bajo perfil, sobre todo en los últimos tiempos en los que Isabel Sarli estuvo retirada del medio artístico. Aunque supo mostrar su casa, con muchos animales a los que adoraba, la actriz, musa inspiradora del director Armando Bó -su pareja nunca blanqueada, porque él era casado, pero para ella su único hombre-, vivía recluida en los últimos años.

La ceremonia fue muy emotiva y después en el festejo hubo dos shows: una banda invitada y Mariachis, ya que Isabelita se declara fanática de México. Después de disfrutar la inolvidable noche junto a sus seres queridos, la pareja se fue de luna de miel a Indonesia, Bali y Australia.

La propuesta de boda había llegado en un momento de duelo, tras la pérdida de su madre. Damián, su pareja, la vio muy triste desde que falleció Isabel. Todo sucedió en el marco del cumpleaños de Isabelita y fue una sorpresa, cuando en medio del festejo llegó el pedido para casarse con ella.

Isabelita le había dicho a su pareja que ya no quería festejar más sus cumpleaños porque faltaba su mamá: “Habíamos hablado de casarnos algún día y ya nos habíamos comprometido en México. Sabía algo de la fiesta pero no mucho porque organizo todo él, yo no moví un dedo”, dijo a la producción de Confrontados, que mostró las imágenes de la boda.

Isabel Sarli, ícono del cine nacional, murió el martes 25 de junio de este año, a los 83 años. La semana anterior al fallecimiento la habían internado en el Hospital Central de San Isidro: se había fracturado la cadera. De una belleza exuberante, se destacó en películas de alto contenido erótico. Se llamaba Hilda Isabel Gorrindo Sarli. Todos la conocían como La Coca.

Con información de Infobae