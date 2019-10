Nicole y Pampita, ¿se prestan la ropa?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El vestido que usó Carolina Ardohain en la gala de la Revista Gente trajo "cola".

“El vestido que le dieron a Pampita no era exclusivo, ya lo habían usado. No la semana anterior, ni el mes anterior, ¡sino la temporada anterior!”, dijo Horacio Cabak en la Jaula de la Moda. Y era verdad: no solo no era nuevo ni exclusivo sino que entre otras famosas "perchas" que lo lucieron anteriormente - se encontraba nada menos que su archirival mediática, Nicole Neuman.

La que se dio cuenta de todo fue María Fernanda Callejón, quien, a su vez, había usado el mismo modelo en la promoción de su obra teatral "Derechas" en 2018. Luego, Nicole Neuman usó el diseño - aunque con menos lentejuelas- en febrero de 2019.

El vestido en cuestión es una creacion del diseñador Santiago Artemis, un diseñador argentino de 26 años que ha vestido a celebridades como Katy Perry o Britney Spears y sus modelos pueden llegar a costar hasta $ 100.000.