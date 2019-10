https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Sauce Viejo

Los neumáticos de la región tienen un destino final no contaminante

Por Luis Amsler SEGUIR En el marco de las políticas medioambientales que se impulsan en Sauce Viejo, la Comuna local en conjunto con la empresa Worms Argentina S.A., habilitaron recientemente el denominado Centro de Almacenamiento Transitorio de Neumáticos Fuera de Uso (NFA). El lugar se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 444 de la Ruta Nacional Nº 11, pasando la conocida como Curva de Fraga, entre el Refugio para Mascotas y el Cementerio sauceño. El objetivo principal de la iniciativa es darle un destino final no contaminante a este residuo en particular, que tarda más de mil años en degradarse en un ambiente natural. El centro funciona de lunes a viernes de 8 a 16, y los sábados de 8 a 12. La empresa recibirá el ingreso de los neumáticos de manera gratuita y emitirá un recibo de recepción. No sólo estará destinado para industrias, gomerías o privados de Sauce Viejo, sino también para vecinos de toda la región. El almacenamiento, traslado y posterior tratamiento de los neumáticos fuera de uso está a cargo de una empresa responsable de esta etapa del reciclaje. El material es acopiado en Sauce Viejo para luego ser procesado en Arroyo Seco. El Litoral pudo hablar sobre este tema con Gustavo Calamari, de la empresa Worms, quien explicó que en esa localidad se armó una planta modelo de reciclaje de neumáticos donde se hace molienda con fricción, sin productos químicos; luego se separa el acero, la tela y el caucho en diferentes granulometrías. “Posteriormente eso se exporta o se utiliza para elaborar otros productos como baldosas, lomos de burro y tejas; se pueden acercar desde las cubiertas de una bicicleta hasta neumáticos mineros, todos son recibidos”, aclaró. Sin vueltas Un tema no menor que destacó Calamari es que antes de producirse el traslado de este material, lo que se hace es sacar las dos bandas laterales, por lo que la banda de rodamiento queda partida al medio. “Eso tiene dos objetivos: por un lado, se evita que se junte agua en el neumático, un problema muy habitual que se registra, y por el otro facilita el traslado”, precisó el representante de Worms. También remarcó que además de la elaboración de distintos productos en base a los compuestos de las gomas, parte del caucho extraído se lleva a otros países. “En fin, con todo esto lo que se hace es darle otra función a un neumático, en vez de que esté tirado en el río”, ponderó.

Otro de los referentes de la compañía, Alejandro Brugnara, recordó que en la actualidad hay otra experiencia de estas características en Casilda, donde en poco tiempo lograron recibir entre 5 mil y 6 mil cubiertas. “Aparecieron de golpe, de la nada, y ahí es cuando nos preguntamos dónde estaban todas estas ruedas”, manifestó. En tanto, se mostró expectante y optimista con lo que suceda en Sauce Viejo. “Hoy hay una solución definitiva para todos los neumáticos que están dando vueltas, una respuesta para evitar contaminar y mejorar el ambiente donde viven los vecinos”, concluyó Brugnara. Finalmente el presidente Comunal, Pedro Uliambre, consideró que “es muy importante comenzar a trabajar en un problema que tenemos en nuestra localidad, con el descarte de neumáticos”. “Comenzamos a trabajar desde el año pasado en la construcción de una ordenanza que regule el funcionamiento y el almacenamiento de los NFU y ahora contamos con este espacio tan importante”.