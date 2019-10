Nuevo Horizonte aprovechó lo que Floresta malogró

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de Souza golpeó en los momentos indicados y se impuso por 3 a 0, para clasificar a la semifinal. En esa instancia enfrentará a Juventud Unida, que eliminó a Nacional. San Cristóbal-Nobleza será la otra llave.

Nuevo Horizonte derrotó a Floresta por 3 a 0 y se metió en las semifinales del octogonal del torneo Clausura de la Primera “B”. En condición de local, tuvo la efectividad de la que careció su rival y por eso se llevó la clasificación con un resultado más holgado de lo que mostró el trámite del encuentro.

Porque en cancha no se vieron, al menos durante gran parte del trámite del encuentro, las diferencias que se preveían entre un equipo que llegó al reducido como el mejor de la zona Campeonato “A” y el otro que ingresó como representante de la zona Clasificación y ganándose su lugar de manera agónica.

Floresta se plantó de igual a igual y le planteó un partido incómodo al dueño de casa, que preso de sus propios nervios cometió errores con la pelota dominada y quedó en varias ocasiones a merced de algún contragolpe de su rival.

El orden táctico le bastó al elenco que conduce Mario Jacobi. Las buenas actuaciones de Tomás Villalba y Bruno Franco le aportaron peligrosidad y le permitieron contar con algunas chances que pudieron haber cambiado la historia de haberlas resuelto de mejor manera.

Es que Sabatter estuvo cerca de abrir el marcador al conectar un córner desde la derecha que generó una buena jugada de Franco, luego Miño estuvo cerca con un remate cruzado de media distancia y la más clara llegó en los pies del mencionado Franco: Villalba encaró por la izquierda, se metió al área y tocó al medio para la llegada de su compañero, que a la altura del punto del penal remató al palo.

Nuevo Horizonte no conseguía la tranquilidad para manejar la pelota que le pedía su entrenador, Rubén Souza. Porque Torrilla no estuvo en una buena tarde, Ramírez no aparecía y a Flores tampoco le llegaba la pelota.

En el inicio del complemento la historia pintaba para repetirse. Porque Floresta salió a tirarle el cuerpo encima a su rival y generó una jugada polémica por un cabezazo de Rodríguez que impactó en un rival y toda la visita pidió penal.

Pero Nuevo Horizonte golpeó en la primera oportunidad que tuvo y allí inclinó el partido a su favor. Por fin se juntaron Ramírez y Torrilla por la izquierda, este último sacó la pelota hacia el medio y apareció Brian Pereyra con un bombazo de media distancia que dejó sin posibilidades al arquero Aldo Beckley y se metió junto al caño derecho.

El golpe fue muy duro para la visita que no se pudo reponer. En el tramo final del cotejo, acumuló gente en ataque pero nunca pudo complicar como lo había hecho en la primera mitad y, por el contrario, le dejó el trámite servido a Nuevo Horizonte para que liquidara de contragolpe.

Esto ocurrió en el último cuarto de hora, cuando Lucas Ramírez y Raúl Pizarro sentenciaron la historia con sus anotaciones.

En la próxima ronda, Nuevo Horizonte recibirá a Juventud Unida, que dio el batacazo y eliminó a Nacional al igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario e imponerse en la definición por penales.

Además, San Cristóbal goleó 5 a 1 a Ciclón Norte y en la próxima instancia jugará con Deportivo Nobleza, que dejó en el camino a Banco Provincial tras derrotarlo por 2 a 1.