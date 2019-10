https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 13.10.2019 - Última actualización - 12:25

12:23

Si sale campeón, no solo ganará su primera estrella, sino que se asegurará fase de grupos de la Libertadores 2020, final por la Recopa Sudamericana y viaje a Japón para jugar la Suruga Bank. El movimiento total, supera los 15 millones de dólares.

Una cosa va de la mano de la otra... Colón: la gloria y los millones Si sale campeón, no solo ganará su primera estrella, sino que se asegurará fase de grupos de la Libertadores 2020, final por la Recopa Sudamericana y viaje a Japón para jugar la Suruga Bank. El movimiento total, supera los 15 millones de dólares. Si sale campeón, no solo ganará su primera estrella, sino que se asegurará fase de grupos de la Libertadores 2020, final por la Recopa Sudamericana y viaje a Japón para jugar la Suruga Bank. El movimiento total, supera los 15 millones de dólares.

A menos de cuatro semanas del partido más importante de su historia, muchos hinchas de Colón se preguntan qué será del club y del futuro —deportivo y económico— en el caso de lograr el título de campeón. Y está claro que más allá de conseguir un hecho histórico, el gritar campeón por primera vez en 114 años de vida, lo que le espera a Colón es muy interesante, ambicioso y “movidito” para el 2020.

La primera reflexión parte del hecho de que a mitad de año, el panorama era diametralmente opuesto. Si bien Colón ya había ganado su primer partido (ante Deportivo Municipal de Perú), era recién la primera fase y faltaban ¡cuatro escalones más! para llegar a esta realidad. Mientras tanto, el equipo se debatía en la inoperancia de no sumar puntos, de terminar en los últimos puestos de la tabla de la Superliga anterior y de poner en riesgo el promedio para esta temporada. Había cambiado tres veces de entrenador (Domínguez, Fuertes y Comesaña), no podía ganar de local ni tampoco de visitante (aún lleva una racha muy larga sin victorias en el torneo de entrecasa). En fin, un panorama que no vislumbraba este presente llenó de esperanzas, ilusiones y expectativas.

Veamos. Suponiendo que Colón sea el campeón de la Sudamericana el 9 de noviembre ante Independiente del Valle de Ecuador en La Nueva Olla de Asunción del Paraguay, ¿qué se asegurará desde lo deportivo?

* 1) Primer título de campeón en su historia.

* 2) Clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2020.

* 3) Clasificación como finalista de la Recopa Sudamericana, enfrentándose con el campeón de la actual Copa Libertadores en partido y revancha.

* 4) Clasificación como finalista de la Copa Suruga Bank, midiéndose con el campeón del torneo de Primera División de Japón.

¿Y en lo económico?. Si bien los números no están finos todavía y seguramente habrá aumentos importantes porque así es la política de la Conmebol, que se vio claramente establecida en las copas de este año, se pueden ir haciendo algunas especulaciones.

* 1) El premio para el campeón de la Copa Sudamericana 2019 (Colón o Independiente del Valle) es de 4 millones de dólares, más el 25 por ciento de la recaudación de la final. Para este año, Conmebol aplicó un 60 por ciento de incrementos en los premios.

* 2) Colón ya embolsó 2.575.000 dólares (300 mil por la primera fase, 375 mil por la segunda, 500 mil por los octavos, 600 mil por los cuartos, 800 mil por la semi). Es decir que Colón percibirá, en caso de ser campeón, un total de 6.575.000 dólares más el 25 por ciento de la recaudación del 9N.

* 3) Los que clasificaron para la fase de grupos de la Libertadores de este año (2019), se aseguraron 1 millón de dólares por cada partido de local de la primera fase. Esto implicó un aumento de un 67 por ciento de lo que habían percibido los que jugaron la Libertadores de 2018. Es decir, a valores de este 2019, Colón se aseguraría 3 millones de dólares por jugar solo la primera fase de la Libertadores (grupos de cuatro equipos, o sea tres partidos como local y otros tantos de visitante). Si Conmebol plantea un mismo nivel de incremento del premio para este año, la cifra total se podría elevar a más de 4,5 millones de dólares.

* 4) La Recopa Sudamericana la jugará, siempre que sea campeón, contra el campeón de la Libertadores (Boca, River, Flamengo o Gremio). Será a partido y revancha. Para este año, el premio fue de 750.000 dólares para el perdedor (Atlético Paranaense de Brasil) y 1.250.000 dólares para el ganador (River Plate). Se habla de un premio de 1 millón de dólares para el perdedor y de 1,8 millones de dólares para el ganador en 2020.

* 5) La Suruga Bank es una copa que se juega en Japón y a un solo partido. El último campeón fue Atlético Paranaense, que goleó a Jhonan Bellmore por 4 a 0 el 7 de agosto pasado. Varios equipos argentinos la ganaron, a saber: Arsenal (2008), River (2015) e Independiente (2018). Por su parte, Lanús (2014) e Independiente (2011) cayeron derrotados en ese partido. No hay todavía un monto determinado para el partido del año que viene, pero el antecedente del último equipo argentino que la ganó (Independiente en 2018) es válido: 700.000 dólares para el ganador y 500.000 dólares para el perdedor. Lo máximo que puede pasar, es que este monto se mantenga y no tenga incremento.

* 6) El único monto que no se puede determinar a ciencia cierta es el relativo al incremento que seguramente percibirá el club por el ingreso de nuevos sponsors o el ajuste que habrá sobre los que actualmente acompañan a la institución. Podría ser una cifra importante también.