El Tate lo tuvo como rival, en sus tiempos de jugador, en 12 oportunidades... ¿Cómo le fue a Maradona cuando enfrentó a Unión? El reparto es bastante equitativo: jugando para Argentinos y Boca, Diego pudo ganar en cinco ocasiones, Unión lo hizo en seis y empataron un solo partido. En Santa Fe, apenas logró ganar en una ocasión, en el Nacional de 1981 jugando para Boca. El reparto es bastante equitativo: jugando para Argentinos y Boca, Diego pudo ganar en cinco ocasiones, Unión lo hizo en seis y empataron un solo partido. En Santa Fe, apenas logró ganar en una ocasión, en el Nacional de 1981 jugando para Boca.

La historia deportiva personal de Maradona contra Unión consta de doce partidos con un reparto bastante equitativo: Unión “le ganó” a Diego en seis ocasiones, Diego lo hizo en cinco y empataron uno solo de esos doce partidos. Los rivales con Maradona vistiendo sus camisetas, fueron Argentinos Juniors y Boca. Naturalmente y como es de suponer, fueron más los partidos que Unión enfrentó al Maradona de Argentinos Juniors (ocho) porque su tiempo de permanencia fue superior al de Boca (un año en 1981). Cuando Diego volvió a jugar en Boca, del 95 en adelante, no se enfrentó con Unión.



Un primer aspecto a señalar, es que Maradona debutó en octubre de 1976 pero recién se enfrentó con Unión más de un año más tarde, cuando tenía 17 años recién cumplidos y vino a jugar al 15 de Abril por primera vez, cayendo vencido por 3 a 1.



Otro dato relevante es que siendo un goleador implacable con la camiseta de Argentinos Juniors, no le pudo marcar goles a Unión en el partido en el que el Bicho goleó por 5 a 2. Pero su mejor performance fue cuando le convirtió tres goles en un partido que se jugó en cancha de Atlanta, cuando ya Argentinos se movilizaba en otras canchas, no sólo porque la suya no estaba en las mejores condiciones, sino por la cantidad de gente que iba a ver al equipo... Mejor dicho, a Maradona.



Hay otros dos aspectos más que se recuerdan de aquellos partidos. Hubo dos jugadores que le hicieron una marca personal a Maradona, una vez cuando jugaba en Argentinos Juniors y la otra cuando vestía la camiseta de Boca.



En uno de los partidos ante Argentinos, el que lo marcó fue “Batata” Merlo. Ese día, Diego jugó de “9” y “Batata”, que era un “especialista” a la hora de seguir a un rival, lo anuló por completo y colaboró para que Unión salga airoso de ese encuentro.



En el otro, llegaba el Boca de Marzolini (finalmente el campeón de ese Metropolitano) a jugar al 15 de Abril. Unión le ganó muy bien con una notable actuación del Turco Alí y ante una multitud. Pero se recuerda también el gran partido del “Choclo” Regenhardt y una marca absolutamente eficaz sobre Diego.



Lo curioso de ese hecho es que, años más tarde, cuando ya Diego y también el “Choclo” jugaban en España, se miden Barcelona y Málaga. Cuando se cruzan dentro del campo de juego, antes de empezar el partido, Diego se acerca y le dice al oido: “¿Hoy también me vas a seguir por todas partes como esa tarde en la cancha de Unión?”, estallando en risas...



Argentinos Jrs: 4

Unión: 1

Jugado: el 24 de setiembre de 1980.

Campeonato: Nacional.

Cancha: Atlanta (local Argentinos Juniors).

Arbitro: Ricardo Calabria.

Argentinos: Alles; Carrizo, Bartolomei, Franceschini y Domenech; Vidal, Daniel García (Eduardo Solari) y Espíndola; Pasculli (Román), Maradona y Morel. D.T.: Miguel Angel López.

Unión: Cannataro; Hugo López, Alberto, Cárdenas y Regenhardt; Ribeca, Marchese (Carlos Mendoza) y Eduardo Sánchez); Arroyo, Lattuada (Carlos Alvarez) y Alí. D.T.: Reynaldo Volken.

Goles: en el primer tiempo, a los 2 m Maradona (AAJJ), a los 28 m Pasculli (AAJJ). En el segundo tiempo, a los 11 m Lattuada (U) y a los 16 m y 44m Maradona (AAJJ).







Unión: 2

Argentinos: 1

Jugado: el 5 de noviembre de 1980.

Campeonato: Nacional.

Cancha: Unión.

Arbitro: Juan Carlos Ponfil.

Unión: Pumpido (Cannataro); Hugo López, Regenhardt, Battellini y Carlos López; Eduardo Sánchez, Lemme (Centurión) y Carlos Mendoza; Arroyo, Lattuada y Alí. D.T.: Reynaldo Volken.

Argentinos: Alles; Carrizo, Bartolomei, Franceschini y Domenech; Vidal, Daniel García (Cariaga) y Maradona; Pasculli, Espíndola (Magallanes) y Morel. D.T.: Miguel Angel López.

Goles: en en el primer tiempo, a los 5 m Lattuada (U) y a los 31 m Arroyo (U). En el complemento, a los 31 m Maradona (AAJJ).



Unión: 2

Boca: 0

Jugado: el 14 de junio de 1981.

Campeonato: Nacional.

Cancha: Unión.

Arbitro: Abel Gnecco.

Unión: Pumpido; Carlos López, Alberto, Cárdenas y Bottaniz; Regenhardt, Artico y Carlos Mendoza; Alí (Stelhick), Luque y Eduardo Sánchez. D.T.: Carmelo Faraone.

Boca: Carlos Rodríguez; Córdoba, Ruggeri, Mouzo y Hugo Alvez; Brindisi, Abel Alvez (Escudero) y Benítez; Morete, Maradona y Perotti (Passucci). D.T.: Silvio Marzolini.

Goles: en el primer tiempo, a los 33 m Alí (U); en el complemento, a los 34 m Alí (U).





Boca 1

Unión 0

Jugado: el 13 de setiembre de 1981.

Campeonato: Nacional.

Cancha: Boca.

Arbitro: Juan Carlos Loustau.



Boca: Gatti; Suárez, Ruggeri, Mouzo y Córdoba; Ribolzi (Passucci), Quiroz (Gareca) y Brindisi; Escudero, Maradona y Perotti. D.T.: Silvio Marzolini.



Unión: Pumpido; Carlos López, Alberto, Cárdenas y Bottaniz; Eduardo Sánchez, Regenhardt y Héctor Arregui; José María Centurión (Ponce), Lattuada y Morandini (Nieto). D.T.: Carmelo Faraone.



Gol: en el segundo tiempo, a los 41 m Córdoba (B).

Incidencias: fueron expulsados Mouzo (B) y Alberto (U).



Unión 0

Boca 1

Jugado: el 18 de octubre de 1981.

Campeonato: Nacional.

Cancha: Unión.

Arbitro: Jorge Barraza.



Unión: Pumpido; Stelhick, Alberto, Cárdenas y Carlos López; Héctor Arregui, Eduardo Sánchez, Regenhardt y Mendoza (Abdeneve); Nieto y Morandini (Daniel Pérez). D.T.: Carmelo Faraone.

Boca: Carlos Rodríguez; Suárez, Sá, Mouzo y Alvez; Ribolzi, Krasouski, Brindisi y Trobbiani (Matuszyczk); Maradona y Gareca. D.T.: Horacio Bongiovanni.

Gol: en el primer tiempo, a los 39 m Krasouski (B).

Incidencias: fue expulsado Eduardo Sánchez a los 44 m del segundo tiempo.