Lunes 14.10.2019

Cuarenta voluntarios autoconvocados en redes sociales realizaron una limpieza en un sector de las playas de la costanera oeste. Sin embargo, aseguran que todavía hay una gran cantidad de basura y necesitan de la ayuda de todos.

Segunda jornada de recolección de residuos Convocan a voluntarios para limpiar la Laguna Setúbal

Algunos santafesinos se organizaron a través de las redes sociales para limpiar las playas. Así se lo comunicó a El Litoral Milagros Muñoz, del grupo “Limpiamos La Setúbal”. Milagros comentó que “todo surgió a raíz de que estaba leyendo las notas de Facebook de un diario y toda la gente ponía que estaría bueno limpiar porque el río está bajo, pero nadie decía “vamos a limpiarla” o ponía una fecha; empecé a seguir gente, hablé con algunos chicos conocidos entre los adolescentes, para que difundan la idea y así fue como se empezó a sumar la gente, fueron los chicos del Yacht Club de velas, que eran niños”.

“El sábado 12 nos reunimos a las 10, aproximadamente 40 personas en la zona del Lawn Tennis, que es donde está el desagüe”, agregó Milagros. “Nos quedamos unos treinta, los otros fueron para el lado del Espigón, pero la verdad es que mucho no nos pudimos distribuir porque es increíble la cantidad de basura que hay”, añadió. “Solamente pudimos hacer desde el lugar que baja la arena hasta la orilla porque es increíble la cantidad de basura que había y todo lo que nos encontramos”.

En tal sentido, detalló que “a gente va a la playa y no se lleva una bolsita, no guarda las cosas en su mochila, si te llevate el sobrecito de jugo, vuelve con vos; el vaso que estás tomando de lo que sea, vuelve con vos; las botellas de vidrio que había rotas, las bolsas de nylon enterradas...tuvimos que abrir la arena y sacar bolsas de cemento, ruedas, tazas de auto enterradas...cualquier cosa que era increíble que la gente vaya y tire ahí”. “Después, la gente va y toma sol al lado y no les importa, porque también había gente tomando sol ahí al lado de la basura”, lamentó.

En tanto, adelantó que están organizando una segunda jornada de recolección de basura para el sábado 26 de octubre a las 18: “nos juntemos también en la zona de Lawn Tennis y vamos a estar informando en las redes sociales, necesitamos muchas manos, mucha ayuda, porque si bien sabemos que no es nuestra tarea pero sí es nuestra culpa”.

Finalmente realizó un pedido a la ciudadanía: “por favor, les pedimos, las colillas de cigarrillo van en el cesto de basura, yo no creo que en su casa se terminen de fumar un cigarrillo y lo tiren en el piso, tampoco que le cambien el pañal a los nenes y los tiren en el piso ni que las bolsas que usan las tiren en el piso”.