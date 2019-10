Cristina Kirchner pidió que la deuda externa la paguen "en mayor parte quienes más la disfrutaron"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La candidata a vicepresidente del Frente de Todos pidió "sentarnos a charlar cómo va a seguir Argentina desde el 10 de diciembre" por que "así como está, no va más".

La candidata a vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó este lunes que "la unidad del peronismo no es poca cosa" para el Frente de Todos y llamó a que el peso del pago de la deuda externa recaiga "en mayor parte quienes más la disfrutaron y los que más se la llevaron".

A su vez, pidió "sentarnos a charlar cómo va a seguir Argentina desde el 10 de diciembre" por que "así como está, no va más", durante la presentación de su libro "Sinceramente" en el microestadio de la ciudad santacruceña de El Calafate.

Sobre el futuro del país, luego de las elecciones, Fernández de Kirchner aseguró que "todos y todas debemos hacer una reflexión diferente" y "poner lo mejor que podamos poner" para llegar a acuerdos

Sin embargo, remarcó que "el esfuerzo monetario lo tendrán que hacer los que más tienen porque no se le puede seguir pidiendo a los que menos tienen".

Consultada por las similitudes y diferencias con el período posterior a la crisis de 2001 dijo que en aquel entonces "la gente no creía en nada" y pedía "¡que se vayan todos!" pero que esto no sucedió ahora "porque una parte importante de la sociedad advirtió que lo que se había hecho había dejado huellas y que había que volver a reconstruir".

"No han podido con la memoria de lo que se hizo durante doce años y medio en lo que la gente advirtió que se podía vivir mejor", afirmó ante los aplausos de la audiencia.

En esa línea aseguró que, para poder reconstruir la oferta política, fue fundamental la reunificación del peronismo.

"La unidad del peronismo no es poca cosa", aseguró la ex presidenta, a la vez que dijo esperar que "los que en algún momento pensaron que tenían destinos individuales adviertan que no hay destinos individuales en el campo nacional, popular y democrático".

Y continuó: "Puede haber experiencias mediáticas, pero el proyecto argentino requiere de la profunda unidad nacional del campo popular y también de sectores afines que, sin estar de acuerdo en todo, coinciden con lo central del país".

Con información de Télam