Alberto Fernández habló de construir el futuro "desde una Argentina federal"

Una gran cantidad de dirigentes políticos y público en general se dieron cita este lunes para escuchar las palabras del candidato del Frente de Todos en el cierre del Foto de Intendentes Peronistas.

Hernán Álvarez

El candidato Alberto Fernández cerró este lunes el Foro de Intendentes Peronistas celebrado en Rosario, encuentro en el que estuvo acompañado por el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, su homólogo de Chaco, Jorge Capitanich -quien este domingo ganó las elecciones en su provincia- junto a la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas y la dirigente María Eugenia Bielsa.

El acto tuvo lugar en uno de los shoppings de la ciudad del sur y, con alguna demora, concitó una gran cantidad de público que se acercó a saludar a los dirigentes justicialistas.

En su discurso Fernández expresó que “es una buena oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos, sobre el país que queremos. Soy un porteño, quiero mucho a mi ciudad, pero les ha salido muy federal a los porteños. Quiero que mi ciudad se integre a la Argentina. Uno no vive tranquilo donde hay una ciudad tan opulenta y tantas necesidades fuera de esa ciudad”.

“Los argentinos decimos que vivimos en un país federal, pero vivimos en un país unitario. Cuando uno mira ese escenario argentino es un centro rico cerca del puerto. La Argentina no debe ser eso. No hay una Argentina central y una Argentina periférica. Me propongo que cambiemos esta realidad”, puntualizó.

Más adelante señaló que “vamos a empezar a gobernar de otro modo. Vamos a hacer un gobierno con 24 gobernadores. No lo vamos a resolver desde el lugar de un presidente. Lo vamos a resolver entre todos. Vamos a hacer un gobierno distinto”.

Posteriormente presentó al gobernador electo de Chaco, por quien pidió un “gran aplauso” y dijo que “Es una gran alegría” y también para “otro amigo que conozco hace muchos años (Perotti). Decíamos sigan el ejemplo de Rafaela” e insistió en que “hay que federalizar el país. Hagamos lo que quisimos hacer cuando construimos nuestro país”

Agregó que “cada punto pueda organizar su progreso y su desarrollo. A nosotros nos viene pasando que ciudades como Rosario, Tucumán, Bariloche, Tierra del Fuego (sic) y allá lo único que encuentran es frustración. Si somos capaces de revisar estas cosas, vamos a ser un mejor país. Tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y empezar de nuevo”.

Perotti

A su turno Omar Perotti coincidió en que “o tenemos una organización unitaria, o tenemos una organización federal. Para descentralizar hay que tener provincias y municipios dispuestos a realizar esa tarea de la cercanía, elemento inigualable que tiene cada municipio. Esa cercanía tiene que ponernos a todos en esa convocatoria que Alberto ha dado para quitarnos esta vergüenza que es el hambre en la Argentina. Esa será una de las tantas tareas que nos tiene que encontrar organizados”.

Con Javkin

El intendente electo de Rosario, Jorge Javkin, mantuvo este lunes una breve reunión con el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández y Omar Perotti. “Fue una reunión corta. Para discutir la situación de Rosario y las prioridades que tiene la ciudad centradas en los temas sociales”, señaló

Tras el encuentro que tuvo, pasadas las 15, en un hotel céntrico de la ciudad, Javkin reveló que Perotti lo “invitó a tomar un café‘ y que Fernández se mostró ‘muy interesado en conocer la cuestión social, de seguridad, de hábitat y el impacto que tiene el ciclo económico en la situación social de Rosario”.