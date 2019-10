https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Suspensión de la línea C Roja

Santo Tomé: quieren que el gerente de Continental TPA vaya al Concejo

Lo van a convocar para que brinde explicaciones sobre la desafectación del ramal con el que la prestataria cubría el servicio local. “El transporte público no puede ser sólo una cuestión de ganancia para las empresas”, expresó sobre este tema la concejala Gabriela Solano.

La concejala Gabriela Solano (FPCyS-PS) se manifestó en relación al servicio de la C Roja, que fue interrumpido por la Empresa Continental TPA SA en los últimos días. La semana pasada, Solano presentó un proyecto de resolución en el Concejo Municipal de Santo Tomé para que se convoque al gerente de la empresa mencionada a brindar las explicaciones del caso, iniciativa que fue aprobada de manera unánime por el Cuerpo. “Vemos esta situación con suma preocupación, porque hay muchos santotomesinos que quedan sin acceder a este ramal, que en realidad es el único servicio local que se presta en Santo Tomé”, destacó la edil. “Entendemos la medida en el marco de la inflación y de la falta de subsidios, pero el transporte es un servicio público y como tal no puede ser sólo una cuestión de ganancias para las empresas” afirmó Solano. “Tenemos información de que el motivo de la suspensión es económico, ya que la empresa esgrime que ese ramal en particular no le genera suficientes ganancias, pero requerimos que las explicaciones sean dadas formalmente en el Concejo Municipal, ya que es allí donde se fueron sancionadas la ordenanza N° 2.619 (del año 2007) y sus modificatorias, las que establecieron el recorrido que Continental decidió interrumpir, sin ofrecer ninguna alternativa ni pensar en un proceso de adaptación para los usuarios” analizó la concejala. De repente, agregó, “los chicos que viven en la zona sur y que asisten a escuelas en el centro de la ciudad ya no tienen servicio local de transporte, y eso no puede ocurrir de un día para el otro”. El ramal o línea C Roja (también conocida como Bandera Roja), estaba cubriendo un recorrido de suma importancia en jurisdicción de Santo Tomé, ya que con el mismo se aseguraba la conectividad entre toda la zona sur, el Hospital Samco Dr. Ricardo Nanzer, el Centro Cívico de la ciudad y el palacio municipal. Demandas concretas “Esperamos que el servicio sea restablecido o que al menos otros ramales, como puede ser el de la C Negra, modifique su recorrido y tome algún tramo del recorrido que ya no se va a cubrir”, expresó Solano. Posteriormente, la edil se refirió a que en esta problemática también “está el tema de la injerencia del municipio ante empresas que prestan servicios interurbanos y que sólo dan explicaciones a la Secretaría de Transporte Provincial, obviando a los órganos de representación de los vecinos y al propio gobierno de la jurisdicción donde circulan”. “La problemática de transporte debe ser repensada en la ciudad, por eso celebramos que vuelva a reunirse la Comisión de Transporte” explicó Solano a continuación. “Esta es una de las preocupaciones que asumí desde que soy concejala: el año pasado hicimos un trabajo con los vecinos de la zona sur de la ciudad, a partir del cual sistematizamos algunas demandas concretas que acercamos a la empresa y a la Secretaría de Transporte Provincial”, remarcó la legisladora, sin dejar de mencionar que algunos de esos reclamos puntuales eran ampliar el recorrido de la C Negra Fonavi y mejorar la frecuencia de la C Roja. “Los vecinos se encontraban con que, a primera hora de la mañana, a la altura de calle Alberdi ya no paraban más porque el colectivo venía repleto y el horario de salida de la siguiente unidad era una hora después”, puntualizó después. “Es decir que este problema no es nuevo, desde el Estado se han buscado respuestas y soluciones, pero lo cierto es que falta compromiso de la empresa en tanto es un servicio público que la gente necesita para trabajar o estudiar, y siempre se termina midiendo en términos de las ganancias del privado”, redondeó.