El acuerdo Mercosur-UE es de libre acceso y lectura

El canciller estuvo en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Dijo que las provincias impulsarán el libre comercio con Europa porque los productos regionales “tienen beneficios”.

“El acuerdo Unión Europa-Mercosur está publicado. Si por alguna razón no lo logran encontrar en los sitios argentinos, están los sitos europeos, los de la UE -que publica absolutamente todo y no hay un capítulo escondido debajo de una máquina- y hay que sentarse y leer. Está publicado en Brasil, Uruguay, Paraguay y en los 28 países del viejo continente. No creo que tengan tanto problema para acceder a la información”.



Categórico fue el canciller Jorge Faurie esta mañana en Santa Fe, cuando se le preguntó sobre la advertencia de Alberto Fernández en el debate de candidatos a presidente, sobre la imposibilidad de acceder a la letra chica del acuerdo.





“La dirigencia política muchas veces no le presta suficiente atención al escenario internacional. Estamos viviendo un mundo con una enorme transformación, productiva y tecnológica. Si no estamos atentos a eso estamos perdiendo parte del juego”, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Macri.





Y agregó: “No es una característica habitual de nuestra clase dirigente meterse en temas de política exterior. Creo que no hay falta de información. Puede haber falta de interés, falta de tiempo o poner un orden prioritario”, ironizó.





“La información está y el acuerdo Mercosur UE es de una enorme importancia porque nos pone un horizonte de acceso de nuestros productos que nos obliga a hacer tareas para mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad, sabiendo que podemos asegurar los mercados”.





Sobre las economías regionales, apuntó que todas están contempladas y ensayó que para cuando el tema llegue al Congreso (estimó que a fines de 2020) las provincias serán las que impulsen el tema porque “todas tienen beneficio”.





Faurie recordó que el acuerdo está en etapa “de cohesión legal” según las leyes en Europa donde será traducido a 23 idiomas (español y portugués en América) y una vez que está hecha esa tarea, pasa al proceso parlamentario .





“En el caso de los países del Mercosur el acuerdo va a los 4 parlamentos en su integridad. En el caso de la UE las materias económicas y comerciales son facultades delegadas por los países miembro y van al Parlamento Europeo solamente. El resto de los capítulos (temas institucionales, medio ambiente, protección de derechos laborales y otras materias que son parte del corazón del acuerdo), van también a la aprobación de los parlamentos nacionales.





“Hecha esta tarea nosotros calculamos que hacia fines del año que viene estará terminada la etapa de aprobación parlamentaria y en algún momento de 2021 sería el momento de inicio cero” (de entrada en vigencia).





A partir de allí rige un proceso de bajas arancelarias y barreras paraarancelarias con cupos predeterminados en cero para lo que se exporta desde la Argentina (como la cuota Hilton) y otras desgravaciones automáticas o en plazos de hasta 7 años. “Los productos de la UE empiezan a tener de cero una escalera descendente (de desgravación) a partir del año 6 hasta el año 15. Hay además un mecanismo de salvaguardia para cuando haya algún posible impacto sobre un determinado sector productivo.



Vacas y calentamiento





"Nuestra carne es excelente, se produce con mecanismos extremadamente naturales, nuestros pastos no son contaminantes y las carnes no tienen organismos genéticamente modificados más allá de los alimentos y no está comprobado que impacten”. Faurie descartó problemas para que las carnes santafesinas leguen a Europa a pesar de las quejas desde el viejo continente. Sobre el impacto en la huella de Carbono, pidió no confundir el compromiso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el acuerdo con la UE. “Somos un país que impacta en 0,7 en la huella internacional de carbono. Nosotros no estamos flojos, podemos exigir”, subrayó. Dijo que quien acuse a un producto argentino deberá tener “base científica” pera ser escuchado.



Venezuela: Elecciones sí, soldados no





“Lo de los soldados corre por cuenta de quien lo dijo”, expuso Faurie cuando se lo consultó sobre la advertencia de Alberto Fernández sobre la invasión a Venezuela con soldados argentinos.





“Hay siempre un diálogo muy confuso sobre estos temas de Venezuela. La Argentina es parte del Grupo de Lima, que ha hecho un esfuerzo para que la dictadura en Venezuela interrumpa las violaciones de derechos humanos manifiestas y masivas que están en el informe que elaboró la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la ex presidente Michelle Bachelet. Y que se convoque a un proceso eleccionario rápido, que no es inmediato porque organizar una elección no pasa de un día para el otro. Que sean elecciones transparentes y con participación de todos los candidatos que están presos o exilados. Esto es lo que ha propuesto la Argentina”.





Respecto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, expuso que “quienes dicen que es la invasión, es que no han leído el acuerdo. En sus artículos 6 y 8 establece las previsiones que pueden tomarse que son una escala de medidas para presionar a un gobierno, cuando haya una situación de una amenaza militar externa o una amenaza a la paz regional”.





Explicó que 5 millones de exiliados amenazan la paz regional y desafían cuestiones de vivienda o sanitarias y alimenticias. Y añadió a eso que “en territorio venezolano han pasado a operar sectores disidentes del ejército de liberación colombiano de acuerdo con el proceso de paz. Tienen entrenamiento para estar en la guerrilla, son mano de obra desocupada y han tenido participación en parte en los procesos de desestabilización en Ecuador.





“Además tenemos entrenamiento dado por países del Caribe y labores de inteligencia hechas por países fuera de la región. Todo esto constituye una amenaza a la paz regional que solo se va a resolver en un proceso donde los venezolanos encaren un proceso de apertura política que tiene que abrir quien está detentando el poder, y que eso sea con la participación de todas las fuerzas políticas. Es lo que la Argentina ha planteado. Lo de los soldados corre por cuenta de quién lo dijo”.