El día después de la compulsa en la UNL hubo espacio y tiempo para analizar y chequear propuestas, pero también para responder y contrarrestar. La campaña de cara a los comicios del 27 de octubre levanta temperatura. La última palabra estará en las urnas.

Antes del segundo encuentro entre candidatos a presidente Aclaraciones, chicanas y reclamos: el debate sigue, pero menos moderado

45 segundos, 2 minutos, 30 segundos, otros 30, y un minuto más. En los distintos momentos de presentación, exposición, ampliación y cierre, el debate entre los seis candidatos presidenciales que se desarrolló el domingo en la Universidad Nacional del Litoral estuvo pautado, ordenado y cronometrado. Pero que no haya habido chance de repreguntas ni de diálogo entre Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión no significa que todo haya sido dicho.

Por eso, quienes están en carrera -pero también quienes no aspiran a ningún cargo a partir de 10 de diciembre- usaron los tiempos de campaña para decir ante otras cámaras y micrófonos, y también en las redes sociales, todo aquello que no llegaron a pronunciar en las 2 horas y 15 minutos que duró la compulsa, que tendrá un segundo capítulo el domingo próximo en la Facultad de Derecho de la UBA.

Aquí, algunos coletazos del primer debate presidencial.

- Macri, el atril y abuelos con celular. En el marco de su gira proselitista por todo el país denominada “Sí se puede”, el mandatario aseguró que “no le dice” a la sociedad desde “ningún atril” lo que tiene que “pensar”, sino que los “deja vivir con libertad, porque desde ahí se crea”. Además, se diferenció del postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, y afirmó que “los abuelos tienen celulares”, después de que el candidato del justicialismo señalara el domingo que los jubilados no poseen aparatos de telefonía móvil.

- Fernández y un presidente “sin idea”. Antes de partir para Rosario, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que lo que pasó en el debate fue lo que ocurrió en el país en los últimos años. “Eso es lo que hemos visto. Y el domingo, lo volvimos a ver en un presidente muy ajeno a la realidad. Eso es lo que nos preocupa. Un presidente que tira datos y no dice de dónde los saca. Lo que dijo en materia de ciencia y educación es asombroso; es no tener idea del presupuesto que él mismo se supone que mandó”.

- Lavagna y “el fracaso de los dos modelos”. El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, consideró que “detrás de los gritos” que se dan en la discusión electoral “está el fracaso de dos modelos”, que identificó con la gestión de Cambiemos y las antecesoras, del Frente para la Victoria, y sostuvo que la sensación que se llevó del debate del domingo fue que “la grieta sigue claramente instalada”. “La pelea no contribuye a la solución. La perturba. No augura lo que es más necesario para la Argentina: consensos y un gobierno de Unión Nacional”.

- Cristina, la deuda y “chispita”. La ex presidente y candidata a vice del Frente de Todos (FdT), Cristina Fernández de Kirchner, reclamó que el peso del pago de la deuda externa recaiga “en mayor parte en los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron”, dijo que el país “está fundido” y se mofó del jefe de Estado, Mauricio Macri, con otro término pintoresco y despectivo. En la presentación de su libro “Sinceramente” en El Calafate (Santa Cruz) lamentó que tras el debate del domingo no se comentara “absolutamente nada” de cuestiones mencionadas por candidatos que “en otro país serían un escándalo”, pero aclaró que no lo vio porque “estaba con gente en casa”. Se quejó de que se hable “del dedo de Alberto (Fernández)”, y cuando su presentador, Marcelo Figueras, le leyó una nota de un diario extranjero que hacía alusión a un mal manejo del presidente Macri, pidió “que no confundan a nadie” ya que “ahora todos le pegan al muñeco en el piso”. “Fueron las políticas que se aplicaron, más allá de que no es de los más chispita para gobernar”, ironizó.

- Carrió, el “preocupado” y el “chanta”. La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió consideró que en el debate se vio a un “presidente preocupado por su pueblo”, en referencia a Mauricio Macri, frente a un “chanta”, en alusión al postulante del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández. “Se vio muy bien en el debate ese miedo silencioso de decir ‘de nuevo se viene la patota’, por la actitud soberbia y grosera de (Alberto) Fernández”. Por eso, evaluó que en el debate se notó a un “presidente preocupado por su pueblo frente a un chanta”.

- Carlotto y “ningún voto” para Gómez Centurión. La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que espera que el candidato del frente NOS, Juan José Gómez Centurión, “no saque ningún voto” en las próximas elecciones. “Y si lo saca será de quienes piensan como él, que no son muchos”, dijo, en alusión al candidato a presidente que aseguró que en caso de alcanzar la primera magistratura terminará con “la vergüenza sistemática” del pago a “delincuentes terroristas” y propuso “indemnizar a las víctimas de la subversión”.