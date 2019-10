https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.10.2019

Cerró a $ 60,43 El dólar subió 12 centavos

Tras la reanudación de los negocios financieros luego del feriado nacional de la víspera, y del primer debate presidencial durante el fin de semana, el dólar subió 12 centavos a $ 60,43 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito. En ese marco, el Banco Central intervino desde temprano con ventas en contado para contener una escalada de la cotización ante la escasez de oferta genuina.



“Se calcula que el Banco Central vendió unos 100 millones de dólares aproximadamente”, afirmó el operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En el Banco Nación, el billete verde cerró sin cambios a $ 59,50, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $ 59,45.



En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa avanzó 22 centavos a $ 58,27, luego de tocar máximos en $ 58,30. Sucedió por una activa cobertura en dólares por parte de inversores privados, demanda que fue abastecida por el BCRA con reservas y la ayuda de otras entidades oficiales para frenar la manifiesta debilidad cambiaria.



“La demanda por cobertura se mostró muy activa desde el inicio de las operaciones, requiriendo de nuevas y permanentes ventas del Banco Central a lo lardo de todo el día para acotar la corrección alcista de los precios”, sostuvo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



“En un escenario de escasa oferta genuina, la tendencia alcista del tipo de cambio persiste y requiere de la autoridad monetaria la utilización de recursos líquidos para abastecer los pedidos de compra, un fenómeno que se supone se acentuará con el correr de los días, producto de las expectativas generadas por el proceso electoral que tendrá su probable culminación en los últimos días del mes”, añadió.



Los precios máximos de hoy se anotaron en los $ 58,30 con la primera operación pactada, veinticinco centavos arriba del último registro de la semana pasada. No obstante, la inmediata aparición de la autoridad monetaria y de otros bancos oficiales con ventas en el sector donde operan bancos y empresas puso límite para la suba de hoy, generando bajas transitorias de la cotización que la llevaron a tocar mínimos en los $ 58,24 a media mañana.



El volumen operado ascendió a u$s 399 millones, una suba de 21,60% respecto del viernes.



Cabe destacar que esta semana el Ministerio de Hacienda tendrá que afrontar el pago de u$s 376 millones en concepto de intereses de tres títulos públicos en moneda local y extranjera. En tanto, desde el 17 hasta fin de mes, los compromisos por la deuda pública ascienden a u$s 1.061 millones y hasta el 10 de diciembre, u$s 2.269 millones más.



