Martes 15.10.2019

19:26

Deportivo Merlo vs Laferrere

Tuvieron que suspender el partido por un ataque de teros

Deportivo Merlo y Laferrere jugaban por la fecha 12 de la Primera C cuando uno de los líneas fue picoteado en la cabeza. Todo quedó grabado en un insólito video.

Foto: Captura de pantalla

