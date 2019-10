https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista y economista estaba al frente del programa televisivo Desafío 20.19 en la pantalla de C5N y en El horno no está para bollos, que se emite por Radio con vos.

A los 61 años Falleció el periodista Marcelo Zlotogwiazda

El conductor tenía 61 años y vivía en Saavedra. Había nacido el 6 de octubre de 1958 en Buenos Aires y en 1982 se egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como licenciado en economía. Así fue que trabajó durante muchos años en el Grupo SOCMA, de Franco Macri. Sin embargo, en 1985 empezó a incursionar en la comunicación. Sus primeros pasos fueron escribiendo para El Periodista y, en radio, participando de Sin anestesia, el programa de Eduardo Aliverti.

Su participación en medios gráficos luego se extendió a El Porteño, Página/12, Tres Puntos, El Cronista Comercial, Veintitrés e InfoNews. Escribió los libros La mafia del oro y Citibank vs. Argentina: Historia de un país en bancarrota.

Más tarde, en radio, también integró Rompecabezas (Rock & Pop), Esto que pasa (Del Plata), Magdalena tempranísimo y Buen día Santo (Radio Mitre). Además, condujo en Rock & Pop el programa Aire comprimido y, en Radio Mitre, Hora pico y La otra pata. Mientras que hasta 2018 estuvo al frente de La vuelta de Zloto en Radio del Plata.

En televisión fue columnista de Día D, Detrás de las noticias y La información, condujo Periodistas y Palabras más, palabras menos. También investigó las quiebras de los Bancos Mayo, Crédito Provincial de La Plata, Mendoza y República, y la cartelización del sector cementero, entre otros trabajos destacados.

Recibió un Premio Martín Fierro y dos Konex; en 2007 se quedó con la categoría de investigación y diez años antes había sido reconocido por análisis económico, su especialidad.

Zloto, como se lo conocía popularmente para abreviar su apellido, había contado que su desembarco en el periodismo "se dio naturalmente". "Con el tiempo me di cuenta de que tengo ciertas características apropiadas para el ejercicio de la profesión. Siempre digo que una condición necesaria, no suficiente, para ser un buen periodista es que te excite la información", le dijo a Periódico el Barrio en 1999.

Su amor por el deporte

Además de dedicarle gran parte de su vida al trabajo, Zlotogwiazda era un apasionado por la actividad física, pero en especial por el running. En una entrevista que le brindó a Más Aire Web había contado que intensificó la práctica de ese deporte, a partir de que le detectaran una tuberculosis temprana.

"Fumaba mucho y me descubrieron algo en el pulmón que no sabían qué era. Fui a varios médicos que no lo podían determinar, hasta que me vio una neumonóloga y me dijo ‘o abrimos, o seguimos controlándolo’. Las hipótesis eran o un tumor, o tuberculosis. Le dije ‘abrí’, y era tuberculosis temprana. Una pavada, por suerte. Ahí dejé totalmente el cigarrillo, con una breve recaída el año pasado. Pero fueron 12 años sin fumar", había contado en junio de 2016.

Marcelo corría un mínimo de cuatro o cinco veces por semana, y a eso le sumaba un poco de entrenamiento en el gimnasio. “Cuando salgo a correr por lo general lo hago en el Parque Saavedra, porque está a cuatro cuadras de mi casa. Pero voy cambiando: a veces elijo la colectora de la General Paz o el Parque Sarmiento… y los domingos, por lo general, que es cuando hago fondos, salgo por Figueroa Alcorta hasta Palermo”, detallaba.

De Saavedra, su barrio por adopción dado que también vivió en Villa Luro, Almagro y Belgrano, contaba que una de las cosas que más disfrutaba era "que se escuche al churrero el domingo a la mañana". Y agregaba: "Su cercanía con la autopista me permite llegar al centro en apenas diez minutos".

