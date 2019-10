https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.10.2019 - Última actualización - 7:26

7:25

Declaraciones Bielsa no confirma su participación dentro del posible gabinete de Fernández

La dirigente del peronismo santafesino, María Eugenia Bielsa negó en las últimas horas que haya existido un ofrecimiento por parte de Alberto Fernández para que integre un posible gabinete. Los rumores la posicionaban como futura ministra de Vivienda.

En declaraciones que reproduce diario La Capital, la ex vicegobernadora resaltó: "No es algo que hayamos hablado. Por lo menos, a mí (Fernández) no me lo dijo".

Bielsa también habló sobre la corrupción. "El que dice que no habrá un hecho de corrupción en el gobierno, o en una cartera, en realidad está mintiendo. Porque, cuando uno maneja cantidad de personas, puede no saberlo. El tema es qué se hace con la corrupción. Es inaceptable que exista corrupción", manifestó según publica el citado medio rosarino.

"No puede haber un solo peso de los argentinos que no vaya donde debe ir, y la responsabilidad es ver qué hacemos con la corrupción", agregó.

"Fue un error poner a las Madres de Plaza de Mayo, que son una suerte de emblema, en un emprendimiento de construcción de viviendas. Es muy difícil ese proceso, que, en manos de un vivo, terminó mancillando y lastimando su nombre", aseguró. Y cerró: "De algún modo, se lastimó algo que no deberíamos haber lastimado".