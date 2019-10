Unión presentó el plantel

El presidente del Club Atlético Unión de Santa Fe, Luis Spahn, encabezó la conferencia de prensa en la que se presentó el plantel que representará a la institución en la temporada 2019/2020 de la Liga Argentina de Básquetbol

Además de Spahn, se hicieron presentes pares de comisión directiva; como así también representantes del gobierno provincial y municipal.

Básquetbol. Unión presentó el equipo para la Liga Nacional

También asistieron el titular de la Asociación Santafesina de Básquetbol, Roberto Monti y el flamante Director Deportivo de la Liga Argentina, el entrerriano Sebastián Svetliza.

Pero tampoco quisieron perderse el acto, quien encabeza el cuerpo técnico de fútbol de primera división, Leonardo Carol Madelón y futbolistas Jonathan Bottinelli y Federico Milo.

La ronda de alocuciones la inició la máxima autoridad tatengue, diciendo: “Unión está a punto de comenzar una nueva temporada en el segunda divisional de la Liga Nacional, con un plantel muy joven. Nosotros, al margen de que sea un área competitiva y profesional, tenemos siempre la función de formadores”.

Y más adelante apuntó: “Queremos darle una oportunidad a los chicos del club para que puedan jugar a un nivel superior; es realmente muy satisfactorio ver un plantel tan joven que buscará crecer y evolucionar, seguramente este plantel nos dará muchas alegrías y fortalecimiento para la temporada siguiente”.

En la parte final ratificó no solamente el apoyo al básquetbol, sino también al resto de las disciplinas que tiene Unión, al apuntar que “es parte de nuestra historia darle respaldo a todas las actividades del club; a veces no tenemos los tiempos necesarios, porque las exigencias son muchísimas. Pero queremos que las actividades sean eficientes y de ese modo puedan formar buenos ciudadanos a futuro”.

A su turno el director técnico, Juan Francisco Ponce, comentó: “se ha estado trabajando desde hace varios años con chicos de la institución y reclutados con la intención de conformar un equipo con la mayoría de jugadores de acá y eso se ha logrado, Se ha realizado una pretemporada acorde a la competencia que se avecina”.

Por su parte, el manager Hernán Tettamanti, expresó: “junto con el director técnico hemos conformado un plantel en el que mezclan experiencia y juventud. Los chicos, tal cual es su costumbre, van a dejar todo dentro del rectángulo de juego”.

Finalmente, quien será el capitán del equipo el sancristobalense Diego García enfatizo que “hemos realizado una buena pretemporada. Vamos a ir paso a paso en esta liga que pienso va a ser muy competitiva. Estamos ansiosos porque comience la competencia”.

“Estoy en óptima condiciones, He tenido algunos minutos para probarme y poco a poco me reencontrado con el equipo. Creo que el año pasado cuando me lesiones, estaba en plena levantada”.

Francisco Alloatti,

pivote de Unión