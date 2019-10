https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.10.2019 - Última actualización - 18:00

17:58

No descartan responsabilid de Vialidad Nacional

Neuquén: el socavón de RP7 se originó por una rotura de la cloaca

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento provincial indicaron que aún no llegaron a constatar la rotura. A principio de año también hubo pérdidas a causa de los trabajos de Vialidad Nacional para concluir el rulo de la Autovía Norte.

Foto: Juan Pablo Salas



Foto: Juan Pablo Salas

No descartan responsabilid de Vialidad Nacional Neuquén: el socavón de RP7 se originó por una rotura de la cloaca Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento provincial indicaron que aún no llegaron a constatar la rotura. A principio de año también hubo pérdidas a causa de los trabajos de Vialidad Nacional para concluir el rulo de la Autovía Norte. Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento provincial indicaron que aún no llegaron a constatar la rotura. A principio de año también hubo pérdidas a causa de los trabajos de Vialidad Nacional para concluir el rulo de la Autovía Norte.