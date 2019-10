https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.10.2019 - Última actualización - 22:07

22:03

#Metoo

Otra estrella de Hollywood acusada de abuso sexual

Nicole Cliffe es una escritora canadiense que vive en Utah. Es cofundadora y coeditora el sitio web The Toast. Actualmente, para Slate, Self, Vulture, Elle, Catapult, The Guardian y Christianity Today. Acusó en Twitter a una mega estrella de Hollywood.

Foto: Captura de pantalla

