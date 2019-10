Humor que ilumina la tragedia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La obra de Daniel Dalmaroni, a cargo de un grupo idependiente de actores recreínos dirigidos por Rubén Alliot, se presenta el sábado 19 de octubre a las 21.30 en la sala ubicada en Estanislao Zeballos 3074. Es un catálago de miserias humanas observado desde el prisma de la comedia.

Basta con echar una ojeada al argumento para comprender que la obra “Cuando te mueras del todo”, de Daniel Dalmaroni, pone el dedo en la llaga y posa la mirada en el lado más oscuro del ser humano. Sin spoilear demasiado, podemos adelantar que hay un marido que asesina a su esposa, una confabulación de sus familiares y su amante para esconder el hecho y hasta un psicólogo con métodos poco ortodoxos. Sin embargo, en un giro curioso, el autor elige el humor negro para desenredar una trama compleja en la cual, pese a todo triunfa el amor.

Conscientes de esa paradoja, pero decididos a demostrar el modo en que hasta lo más terrible se puede iluminar a través del humor, un grupo de artistas recreínos decidió ya el año pasado llevar a escena la pieza de Dalmaroni. La presentaron a través de cuatro exitosas funciones (todas a sala llena) en la vecina ciudad y ahora la traerán al teatro de La Abadía (Estanislao Zeballos 3074), para ponerla a consideración del público santafesino. Será el próximo sábado 19 de octubre a partir de las 21.30.

Rubén Alliot, actor y director de la propuesta, contó a El Litoral que pese a que con algunos de los integrantes del grupo llevan varios años, más de 20, de labor conjunta, es la primera vez que indagan en una obra de Dalmaroni.

“Nos gustó porque es una obra que juega con el absurdo y la ironía. Pero que, a través del humor, trata un tema muy actual como la violencia de género. Aborda un montón de facetas sobre la violencia de género, pero también sobre la muerte, la discriminación, la infidelidad, la codicia y la deshonra. Son temas bastante actuales, que dejan un mensaje, pero a través del humor. La obra es cómica, irónica y absurda”, consideró. Incluso admitió que, en el momento en que iniciaron la lectura del texto, temieron que pudiera ser tomada mal. “Luego nos dimos cuenta de que no era así, que los temas estaban tratados con mucho respeto. Cuando termina la obra dejamos un mensaje en contra de la violencia”, detalló.

Una historia de comedias

Esta versión de “Cuando te mueras del todo” está protagonizada por Silvana Piedrabuena, Marcelo Ruiz, Viviana Birri, Rubén Alliot, Ani Romagnoni y Javier Berga. Algunos de ellos conforman un conjunto artístico que se conoce bien. “Somos tres o cuatro que estamos en el teatro desde hace unos 25 años. Yo siempre fui actor, pero como el director no pudo integrarse al proyecyo, como estudié dirección y me preparé en Buenos Aires, encaré el proyecto. En Recreo fue un éxito, es la primera vez que se hace una obra cuatro veces, a sala llena. Fue una gran alegría para nosotros”, señaló Alliot. Reconoció que es posible que el hecho de que sea una comedia haya influido para este éxito. “Hoy uno prende la televisión y hay dramas, entonces al ser una comedia, atrae. Hubo gente incluso que fue a ver tres veces la obra”, detalló.

No siempre este grupo teatral estuvo enfocado en autores argentinos contemporáneos. Aunque siempre se volcaron a la comedia, en otras ocasiones habían sido viejos sainetes. Se metieron en algunas oportunidades en el terreno del drama, pero el público que los suele seguir tiene otras expectativas. En la charla con El Litoral, Rubén recordó una anécdota: “Hace cinco años, hicimos una obra sobre el Brigadier López que ganó un premio. Era un drama, yo me pasaba toda la obra tendido en una cama tosiendo. A la gente le gustó, pero muchos me dijeron ‘Pensé que nos ibas a hacer reír, Rubén’”.

Un reto

Para estos artistas, presentarse ante el público santafesino será un desafío. Se sienten cómodos por la posibilidad de hacerlo en La Abadía (donde Alliot ya presentó en otro tiempo su versión de “Los árboles mueren de pie”, de Alejandro Casona) pero también mucha expectativa. “En Recreo todo el mundo nos conoce. Ahora tenemos que actuar con gente que no nos conoce y eso es interesante”, remarcó Alliot. Puso hincapié también en la necesidad de romper con cierto preconcepto de que los grupos del interior realizan el teatro del mismo modo en que se hace una actividad escolar. “No es así, hay cosas bien hechas, con buenos directores y actores, buenas puestas. Lo que hicimos nos gusta, ahora vamos a ver que dice el público de Santa Fe”.