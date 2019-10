Vender reservas o endurecer el cepo, "esa es la cuestión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martín Tetaz habló de la “batalla” sobre el dólar tras las elecciones. Dijo que un eventual gobierno de Alberto F. debe arreglar rápido con el FMI y reperfilar antes de la segunda mitad de 2020… o tendrá que declarar la moratoria unilateral.

Martín Tetaz habló de la "batalla" sobre el dólar tras las elecciones. Dijo que un eventual gobierno de Alberto F. debe arreglar rápido con el FMI y reperfilar antes de la segunda mitad de 2020… o tendrá que declarar la moratoria unilateral.

El economista Martín Tetaz dijo que “pasadas las elecciones, en un escenario en el que gane el candidato con más chances que es Alberto Fernández, es probable que con la incertidumbre sobre cuáles van a ser las medidas económicas haya presión sobre el dólar y se abra la batalla”.



Durante la Expoinversiones Rosario que se desarrolla en un complejo hotelero de la ciudad del sur provincial, el especialista ensayó que después del comicio presidencial se produciría según el resultado más probable “la presión sobre el tipo de cambio que canaliza por precios” y termina con “salarios destruidos” si el gobierno no vende reservas, como sugiere el candidato del Frente de Todos.



Ensayó que “si soy el presidente Macri, me quiero ir con un dólar de $ 60 y por lo tanto voy a licuar las reservas. La negociación intermedia es un aumento del cepo. Ni ajusta por precio ni ajusta por cantidad. Eso se podría hacer blanqueando el desdoblamiento cambiario. Como está es un cepo mayorista que funciona como desdoblamiento: si sos una empresa vas al contado con liquidación.



“¿Podría ser que fuéramos a un mercado desdoblado para todo el mundo, incluyendo las personas físicas que hoy pueden comprar hasta 10 mil dólares? Si escasean los dólares eso es más probable”, imaginó el economista, que no descartó incluso la posibilidad de un dólar más alto para el turismo.



Sobre las razones de la disputa, Tetaz recordó que “hay vencimientos de deuda por 8 puntos del producto el año que viene. Por fortuna la mitad de los vencimientos son en pesos; si voy a tener que emitir para pagar y sabemos cómo va a terminar eso”. Advirtió sin embargo que en la segunda mitad del año los vencimientos son en dólares.



Pronosticó que en el mejor de los casos “el déficit financiero va a ser 4 puntos del producto y si la política es expansionista desde el punto de vista fiscal va a ser más todavía. Con lo cual hay una sola salida: cerrar muy rápido con el FMI, reperfilar urgente de la mejor manera posible y asegurarse de que las reservas duren la transición”.



Si empiezan a caer los vencimientos de deuda en moneda dura, en el segundo semestre del año que viene la mayoría, la Argentina se queda con muy pocas reservas y va a tener que decretar una moratoria unilateral antes. La expectativa de que no lo haga tiene que ver con la velocidad con la cual logre arreglar con el Fondo y los actores del sector financiero”.

El ombligo

“Tendemos a poner demasiado el foco en la Argentina. Lo que está pasando en el mundo nos afecta especialmente”, dijo Tetaz. Mostró que las tres salidas más importantes de capitales del país fueron en mayo y octubre del año pasado y en agosto de este año, en coincidencia con picos de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Las mismas fechas que las devaluaciones fronteras adentro. “Cuando los flujos se cortan el panorama es complejo, advirtió. Sobre el pronóstico del FMI sobre enfriamiento en el 90 % de las economías del mundo, dijo que “no nos ayuda por el lado comercial pero nos va a ayudar con bajas tasas en el mundo. Para el reperfilamiento puede ser fundamental”.

Las Paso

“Hasta el día antes de las elecciones el tipo de cambio venía estable entre 42 y 44 pesos por dólar. El día de la elección saltamos a un equilibrio nuevo, 15 pesos más arriba. Hasta esa fecha las elecciones las probabilidades eran de 50 y 50 pasaron a ser de 99 a 1. Se cayeron las acciones de las energéticas y los bancos por las declaraciones sobre las Leliqs y tarifas de Alberto Fernández. Las de empresas no reguladas o que no tenían que ver cayeron un poco pero no el 70 %. Se derrumbaron los bonos porque se había hablado de reperfilamiento y se derrumbó la moneda porque el candidato anunció que quería un dólar más alto. Si anuncio que voy a aumentar la nafta el viernes, el jueves la gente hace cola para comprar”, afirmó Tetaz.

Salarios

“El tipo de cambio real se llevó toda la marca de la crisis. Todo el ajuste fue por precios. La caída del empleo es marginal. El empleo registrado cayó 2,4 % , nada para la magnitud de la crisis. Con una crisis de la mitad de este tenor en 1995, por tener tipo de cambio fijo, tuvimos 18 % de desempleo pero el resto mantenía el salario real. Esta crisis está mucho más democráticamente distribuida, muy entre comillas. Los salarios reales cayeron 18 %. A todo el mundo nos alcanza menos la plata que el año pasado Y eso explica bastante bien el resultado electoral. Se ajusta por precios”.

“Deuda irresponsable”

“El tipo de cambio real argentino está 35 % más arriba que a la salida del cepo, 80 % arriba de lo que estaba en 2015, el doble que en los ‘90. Pareciera que el tipo de cambio de equilibrio alcanza”, dijo Tetaz y reflexionó que “lo que la política fracasa al hacer, lo hace la devaluación”.



Repasó que antes de las Paso “el mercado se había equivocado” y el gobierno “contrajo deuda irresponsablemente de corto plazo. No había plan B”.



Recordó que “cuando empezaron a caer vencimientos después de las elecciones, no renovaba nadie;

nadie quería comprar un papel cuyo vencimiento caía en el vecindario de Alberto Fernández. Por el riesgo de la moneda cayeron los depósitos a plazo fijo en términos nominales y después huyeron los que tenían dólares en los bancos y se fueron 11500 millones desde las Paso”, relató. “Eso parece haberse frenado cepo mediante”.