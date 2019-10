https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.10.2019 - Última actualización - 9:03

La mitad de los encuestados no contesta Segunda vuelta "muy improbable"

El analista político y periodista Joaquín Morrales Solá pronosticó que “es muy improbable una segunda vuelta” electoral en el país aún cuando Macri sume más puntos. Dijo que las últimas encuestas dan 50 % a 35 % a favor de Alberto Fernández pero aclaró que “no los propios encuestadores las creen” porque “la mitad de la gente no contesta” en las entrevistas presenciales. Señaló que lo que tenemos es el resultado de las Paso.



“Se está consolidando un 35 % de la sociedad que es antikirchnerista, antiperonista, y valora principios que Macri les dio: división de poderes, libertades públicas, respeto al que no piensa lo mismo, trato a los gobernadores”.



En su paso por Expoinversiones Rosario, el analista dijo que el presidente “no tiene derecho al pesimismo” y evaluó que Macri “está trabajando para el día después de las elecciones”. En ese sentido lo proyecto como líder de la oposición y ensayó que Cambiemos no se diluirá porque “la marca UCR está gastada” y necesita de una coalición. “Ningún país puede ignorar un 35 % de la sociedad, que además tiene un líder. Y mucho menos ignorar ese líder”, dijo tras repasar el fenómeno de las caravanas macristas.



Respecto de Alberto Fernández dijo que “es más ortodoxo y clásico de lo que parece” y que “fue el hombre que cambió el ecosistema de la política argentina”. Recordó que en 2013 Sergio Massa “rompió el peronismo” y lo condenó a la derrota, pero que Fernández creó una premisa según la cual “sin Cristina no podemos y con ella no es suficiente”. Lo que derivó en la reunión del peronismo.



“Lo que tenemos que preguntarnos es cómo van a hacer. Creo que Cristina, a quien los mercados le ven el pasado, no se va a meter mucho en economía en los primeros tiempos porque van a ser duros. Lo va a dejar a él que haga las cosas”.



Respecto de Cristina ensayó que “ninguna persona pasa lo que ella pasó viniendo de donde ella viene sin tener efecto en su personalidad, salvo que sea de aluminio y no lo es. En el ‘87 hasta 2015 vivió como una princesa, pero su vida cambió rotundamente. En 2015/17 no tenía fueros; cuando golpeaban la puerta de su casa no sabía si la iban a detener. Está 31 veces procesada; fue 6 veces allanada; su hija puede ser detenida si estuviera en Buenos Aires y hay un dato que fue muy traumático: en 2017 perdió en la provincia”, recordó.



Señaló que aún no se han revelado los efectos de esas experiencias pero aclaró que Cristina mantendrá el control importante del Congreso y en el peronismo se plantearán por un lado gobernadores e intendentes más los “gordos” sindicales, y por otro lado la ex mandataria con la Cámpora y sectores de izquierda. “Esas dos líneas van a estar en tensión permanente”.

5 frentes

“El próximo gobierno – Alberto F.- va a tener sectores difíciles de convencer: las provincias, todas amigas pero ninguna dispuesta a poner un peso de la coparticipación; la provincia de Buenos Aires en particular; los sindicatos que se van a sentar a la mesa con la condición de un aumento salarial importante; los movimientos sociales que ‘votan al menos malo’ sin contar a los de izquierda. Y está la Corte Suprema de Justicia, que seguirá avalando la indexación del sistema previsional”.