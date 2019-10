https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de recibir la bota de oro

Messi: "Yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más"

El futbolista Lionel Messi aseguró será el primero en decidir hasta cuándo seguirá jugando profesionalmente a la vez que señaló que con el correr de los años "el cuerpo manda" y hay momentos en los cuales "hay que tener más cuidado" para no sufrir lesiones.

"Uno mismo se da cuenta de hasta cuándo puede seguir. Lo iré descubriendo con el paso del tiempo. Yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más. Con los años lo iré descubriendo", indicó.

En una entrevista que el concedió al diario Marca de España, Messi habló acerca cómo maneja la situación cuando su cuerpo le pide hacer pausas: "Es difícil porque uno de la cabeza está bien, piensa que tiene 25 años y cree que puede seguir haciendo las mismas cosas de entonces".

"Pero el cuerpo manda y hay circunstancias en las que tenés que tener más cuidado que antes. Asimilarlo requiere un proceso y hay que prepararse de una manera diferente tanto para los entrenamientos como para los partidos", añadió.

Además el jugador manifestó su deseo de continuar obteniendo logros con el Barcelona: "Sueño seguir ganando títulos a nivel colectivo. Volver a conseguir otra Champions. Este es el reto que tenemos, sumar una Champions más a la vitrina y esto lleva a los premios individuales".

Messi reveló además: "Yo nunca tuve la necesidad de salir del mejor club del mundo que es el Barcelona donde disfruto de los entrenamientos, los partidos y la ciudad. Es muy completo y siempre tuve muy claro el objetivo en este club como para irme a buscarlo a otro lado".

"En esta profesión no hay mucho tiempo para detenerse y ponerse a pensar en el pasado. Vivimos el día a día y nos centramos más en lo que está por venir que en lo que hemos logrado. En el fútbol, lamentablemente, se disfruta poco de las cosas porque cada tres días te encuentras con un nuevo reto y otros objetivos. El día de mañana, cuando me retire, recordaré y podré saborear mucho más lo que me tocó vivir", aseveró.

Luego, acerca de sus hijos, contó: "Mateo es muy especial, está continuamente haciendo cosas nuevas o comportamientos que llaman la atención, pero los tres son especiales y cada uno tiene su personalidad y sus cosas. Los tres son muy diferentes".

"Thiago, a pesar de la edad ya que cumplirá siete ahora, es una persona muy madura y muy inteligente. Es un señorito y Ciro viene parecido a Mateo o quizá peor, ya veremos", culminó Messi. Con información de NA

