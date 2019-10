https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.10.2019 - Última actualización - 10:07

10:00

"Hoy estamos mas cerca de la justicia" Thelma Fardin se refirió al pedido de detención para Darthés

La actriz Thelma Fardin advirtió este jueves, tras el pedido de detención librado por una Fiscalía de Nicaragua contra el actor Juan Darthés, al que denunció por violación, que el suyo es un "caso excepcional" y que en estas situaciones "por lo general impera la impunidad".



"Me siento afortunada. Es importante para la lucha de las mujeres, pero no pasa en la mayoría de los casos. Más allá de lo personal, me gustaría que esto sea un hecho político", expresó la joven en una conferencia de prensa.



Fardin advirtió que las mujeres "tienen un bosal, por el miedo que sienten" las propias mujeres" para hablar de los abusos, ante la posibilidad de sufrir un "bosal", al aludir sobre las causas judiciales que reciben por denunciar.



Ademas, resaltó que en el caso personal, ella tuvo el apoyo del colectivo de las mujeres y un equipo de abogados, "lo que no pasa en la mayoría" de las víctimas de abuso.

Con información de NA