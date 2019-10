https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Perrodista Humor: Maluma en apuros Esta madrugada, en un lujoso hotel alojamiento de Medellín, Maluma -Juan Luis Londoño Arias- fue agredido por un HP (novio celoso) que no aceptó ser feliz de a cuatro.

Esta madrugada, en un lujoso hotel alojamiento de Medellín, Maluma -Juan Luis Londoño Arias- fue agredido por un HP (novio celoso) que no aceptó ser feliz de a cuatro. A su arribo al lugar, personal policial constató heridas múltiples en el cuerpo del cantante y, por tal motivo, debió ser traslado de urgencia a un centro de salud. Al respecto, el manager del músico colombiano afirmó ante la prensa: “le partieron el corazón y varios huesos; pero -¡mi amor!- no hay problema, ahora se pueden organizar varios shows en simultáneo con cada pedacito de Maluma.”

Rebelión en los cajones de cubiertos

Después del éxito de Forky (Tenedorcito) en Toy Story 4, la familia de los tenedores se “agrandó”: se sienten estrellas de cine, no quieren engrasarse con comida ni ensuciarse con la saliva de los comensales; por tal motivo, han decidido suspender actividades por tiempo indeterminado. Al respecto, los cuchillos -con afiladas palabras- han reclamado a sus compañeros de trabajo que se “bajen del pony” y retomen sus tareas habituales. Por su parte, las cucharas -aunque no cortan ni pinchan- han repudiado “la quita de colaboración” de los tenedores y amenazan con ahogarse en un plato de sopa si la solución no prospera.

Libro de recetas del FMI

El FMI (Fondo Monstruoso Internacional) saca al mercado su exitoso libro de recetas financieras. Para los ciudadanos que quieren saber lo que se cocina en el poder, llegó esta propuesta gasto-nómica que incluye los platos más famosos y sabrosos de los últimos 30 años de la vida culinaria monetaria argentina (más “culi” que “naria”). En pasos simples, aprenderá a cocinar toda la histeria argentina de fines de siglo XX y principios del XXI: “Radicheta a la austral”; “Rosca de Pascua a la carapintada”; “Bife a Cavallo”; “Chupete a la cacerola”; “Pingüino al pesto argentino”; “Gato a la PRO-ven-sal”. Un libro imprescindible para entender por qué el horno no está para bollos y por qué se nos quema todo lo que elaboramos.

Protesta avícola

Con la crisis económica, cayó el consumo de carne vacuna y creció el de pollo. A raíz de esto, el terror se ha apoderado de las granjas avícolas: millones de gallinas argentinas ven como se diezman sus familias en cuestión de días. Por tal motivo, el próximo 30/10, estas aves de corral harán una protesta nacional en todos los gallineros del país que cuenta con el padrinazgo de El Pollo Vignolo. La medida consiste en que las ponedoras no pongan huevos y en que los gallos no canten a la mañana para combatir el desplumamiento indiscriminado.

Aparece con vida después de una década

José Dávalos Besos reapareció después de 10 años de intensa búsqueda. Cuando ya casi lo daban por desaparecido, pudo escapar de un agujero excavado para reparar un caño de agua el 3 de marzo de 2009. Ese día, Dávalos Besos volvía en bicicleta de su trabajo, no vio el corralito que habían montado a pocos metros de su casa y tuvo la desgracia de caer dentro del pozo vallado. En vano esperó a que venga la cuadrilla a tapar la fosa; tuvo que aprender a vivir en la oscuridad, a alimentarse de lombrices y beber el agua de lluvia. Por fortuna, Dávalos Besos trepó por una enredadera que creció en el interior de la cueva y de esta manera salió a la superficie.

