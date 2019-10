https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.10.2019 - Última actualización - 17:04

17:03

Conflicto legal

Julieta Prandi denunció a su ex por violencia familiar

La modelo aseguró que este jueves se vence la restricción perimetral que le otorgó la Justicia para que Claudio Contardi no pueda acercarse a ella.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Conflicto legal Julieta Prandi denunció a su ex por violencia familiar La modelo aseguró que este jueves se vence la restricción perimetral que le otorgó la Justicia para que Claudio Contardi no pueda acercarse a ella. La modelo aseguró que este jueves se vence la restricción perimetral que le otorgó la Justicia para que Claudio Contardi no pueda acercarse a ella.

Julieta Prandi vive horas de preocupación por el conflicto legal que mantiene con su exmarido, Claudio Contardi. Lo denunció por violencia familiar y ahora teme que no le devuelva a sus hijos, Mateo y Rocco. La modelo fue vista hace días en el Juzgado de la Familia de San Isidro, donde expuso los maltratos que sufre por parte del hombre con el que compartió una década de su vida. En marzo, ella tuvo que irse de la casa que compartían y se alquiló un departamento para estar junto a sus dos pequeños, de 8 y 4 años. Según informaron en Nosotros a la mañana, este jueves la modelo y el empresario gastronómico tenían una audiencia, pero ni él ni los abogados se presentaron. La rubia había pedido una restricción perimetral para que Contardi no pudiera acercarse a ella, y para que sus hijos no durmieran en la vivienda de su papá. "Prandi se fue de la casa el 15 de febrero y en marzo una mujer con su hija de 12 años ya estaba viviendo allí. Pensaron que se trataba de la niñera, pero es su pareja. La confusión pública surge porque los hijos de Julieta estaban obligados por su padre a decirle a ella que era la niñera", explicó Agustina Kämpfer en el ciclo de Eltrece. En agosto, Julieta visitó a Mirtha Legrand en su ciclo de almuerzos y le contó que durante un año vivió separada "en malos términos" bajo el mismo techo, ya que Contardi se negaba a abandonar el lugar. "La situación era insostenible", reconoció. Sobre los motivos que la llevaron a pedir el divorcio, la top model solo se limitó a decir que "hubo mentiras". Aclaró que no existió infidelidad ni un tercero en discordia, pero que los desacuerdos y las discusiones iban en aumento. “Al comienzo sí lloré mucho, en silencio. Estuve todo el 2018 separada, desde marzo hasta diciembre y sin decir nada para que los chicos no sufrieran. Los nenes no estaban ni enterados”, precisó a la revista Pronto. Con información de TN