Le colocarán una tobillera electrónica

Prisión domiciliaria para Víctor Alderete, ex titular del PAMI en el gobierno menemista

El ex funcionario de 86 años cumplirá en su domicilio la pena a tres años y seis meses de cárcel que le fue impuesta por hechos de corrupción vinculados al manejo de la obra social de los jubilados.

