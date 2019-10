https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.10.2019 - Última actualización - 20:16

20:15

Por narcotráfico

Policía Federal de Santa Fe: la causa Mariano Valdés será investigada por la justicia federal

Un fiscal de Santa Fe dictaminó hoy que la investigación por drogas al ex jefe de la delegación local de la PFA, comisario Mariano Valdés, debe tramitarse en el fuero federal, pero no se debe acumular a la causa en la que fue procesado el anterior titular de la fuerza.

Foto: El Litoral



Foto: El Litoral

Por narcotráfico Policía Federal de Santa Fe: la causa Mariano Valdés será investigada por la justicia federal Un fiscal de Santa Fe dictaminó hoy que la investigación por drogas al ex jefe de la delegación local de la PFA, comisario Mariano Valdés, debe tramitarse en el fuero federal, pero no se debe acumular a la causa en la que fue procesado el anterior titular de la fuerza. Un fiscal de Santa Fe dictaminó hoy que la investigación por drogas al ex jefe de la delegación local de la PFA, comisario Mariano Valdés, debe tramitarse en el fuero federal, pero no se debe acumular a la causa en la que fue procesado el anterior titular de la fuerza.