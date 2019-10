Inflación de septiembre: Provincia evalúa si activa cláusula gatillo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se aguardan los indicadores del Ipec para decidir si vuelve a aplicarse la actualización salarial automática. De ser así, el aumento se liquidaría en los salarios de noviembre. Economía analiza el comportamiento de ingresos y egresos.

La Provincia monitorea la evolución de los recursos y gastos para decidir si en función de los últimos índices de inflación, vuelve a activarse la cláusula gatillo. Esta semana, se conocieron los resultados de las últimas mediciones nacionales; según publicó el Indec, el aumento de precios en septiembre se ubicó en el país en un 5,9 por ciento. Consultado por El Litoral, el ministro de Economía Gonzalo Saglione, dijo que antes de tomar una decisión, aguardarán los indicadores provinciales y evaluarán el comportamiento de ingresos y egresos en la provincia.



—¿Activará la inflación de septiembre la cláusula gatillo?¿La Provincia tiene recursos para hacer frente a ello?



— Nos hemos reunido con los sindicatos sobre finales de agosto, justamente, para plantear que teníamos que hacer un monitoreo continuo de la evolución de los recursos y de nuestros compromisos de gastos. Sí trasladamos en esa ocasión la voluntad política de poder dar cumplimiento a lo acordado en paritarias del actual ejercicio, y que supone la aplicación de la cláusula de actualización salarial automática, conocida como ‘gatillo’. Todavía no conocemos el índice de la provincia; seguramente por lo que han sido los últimos meses estará muy cercano a lo que midió el Indec a nivel nacional. Eso se aplicaría sobre los salarios del mes de noviembre; lo vamos a evaluar con detenimiento más cercano a la fecha (de liquidación), reitero, monitoreando la evolución de los recursos y nuestra capacidad de pagos.



—¿Será necesaria una nueva convocatoria a los gremios?



—Esperemos que no sea necesario; la verdad es que hay hoy muchos elementos que siguen siendo de absoluta incertidumbre en la economía argentina y eso, así como impacta en cualquier economía doméstica o en un comercio, también afecta a las finanzas públicas. Queremos ser muy prudentes y hacer una evaluación continua.



Impacto



Según pudo saber El Litoral, en caso de que las mediciones en la provincia sean similares a la inflación nacional, el 5.9 por ciento anunciado para septiembre generaría un impacto financiero millonario para el primer año de la próxima gestión. La estimación da cuenta de que dicho guarismo, trasladado según cláusula gatillo a los salarios durante todo el período 2020, generaría una erogación del orden de los 7.500 millones de pesos.

Futuro presupuesto



Más allá de las escaramuzas legislativas de la última semana, no hubo novedades respecto de la elaboración y envío del proyecto del Presupuesto provincial 2020. Miguel Lifschitz había anunciado públicamente que según lo acordado con Omar Perotti, sería el mandatario electo quien lo confeccionara. Para ello, envió sendas notas a las cámaras parlamentarias, que tuvieron diferente reacción. La de Diputados -con mayoría del Frente Progresista- aceptó una prórroga en el envío pero no hasta diciembre, sino hasta el 31 de octubre; la de Senadores -con mayoría justicialista- se embarcó en una cuestión reglamentarista, y advirtió que el texto enviado por el Ejecutivo no planteaba un pedido formal para la postergación. Le siguieron a ello declaraciones del actual gobernador, alertando sobre “criterios diferentes” dentro del propio peronismo; y asegurando que el tema volvería a ser conversado con su sucesor para llegar a un acuerdo.



Según pudo saber El Litoral, la actual administración no ha avanzado en la redacción. En lo que respecta a Perotti, de acuerdo con lo que pudo corroborar este diario, solo espera que se cumplan los consensos ya alcanzados en la materia, y enunciados públicamente por el propio Miguel Lifschitz.