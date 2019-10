https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.10.2019 - Última actualización - 11:42

11:40

El conjunto santafesino participará en el certamen nacional que se desarrollará en San Luis desde el 20 al 26 de octubre.

En Cañada de Gómez Santa Fe se prepara para el Argentino El conjunto santafesino participará en el certamen nacional que se desarrollará en San Luis desde el 20 al 26 de octubre. El conjunto santafesino participará en el certamen nacional que se desarrollará en San Luis desde el 20 al 26 de octubre.

En las instalaciones de la Confederación Argentina de Básquetbol se llevó adelante el fixture del Campeonato Argentino Masculino U13, que se jugará en la provincia de San Luis, entre el 20 y 25 de octubre. Hay que recordar que el seleccionado provincial se está preparando en Adeo y con la participación de 6 chicos de la Asociación Santafesina.



Las distintas zonas del certamen, quedaron integradas por las siguiente provincias.



Zona A: Febamba, La Rioja, Corrientes y Formosa.

Zona B: Chaco, Mendoza, Santiago del Estero y San Luis.

Zona C: Córdoba, Río Negro, Tucumán y Misiones.

Zona D: Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Catamarca

Zona E: Buenos Aires, Neuquén, Chubut y San Juan.



Cada equipo disputará una fase regular de tres partidos con los rivales de su zona que se desarrollará del 20 al 22 de octubre. El mejor clasificado de cada grupo más los tres mejores segundos avanzarán a la instancia de cuartos de final, que comenzarán el miércoles 23.



Los dos restantes equipos ubicados en la segunda posición junto con los dos mejores terceros entre todas las zonas jugarán por los Puestos 9º al 12º desde la instancia de semifinal.



A su vez, los otros tres equipos ubicados en la tercera posición junto con el mejor cuarto entre todas las zonas jugarán por los Puestos 13º al 16º, también desde semifinal.



Finalmente los restantes cuatro equipos ubicados en la cuarta posición jugarán por los puestos 17º al 20º.



En conclusión, aquellas federaciones que finalicen entre el 5º al 20º lugar, concluirán su actividad el jueves 24 de octubre. Mientras que, aquellas federaciones que jueguen por el 1º al 4º puesto, competirán hasta el viernes 25 de octubre inclusive.



Vale destacar que, por normativa de CABB, todos los partidos disputados durante la Fase de Grupos cuyos resultados superen los 30 puntos de diferencia, serán registrados en la tabla de posiciones con una diferencia de gol de 30 puntos, no mayor.



Además, el torneo se desarrollará bajo el reglamento de Minibásquetbol impulsado por CABB: se jugará con balón número 6; cada chico podrá disputar un máximo de dos cuartos; la línea de tres puntos estará a 5,75mts; se aplicará la regla de tres segundos defensivos; no se permitirá atrapes en ningún sector de la cancha; no se permitirá jugar Pick and Roll, entre otras reglas de consideración.



Los santafesinos



El equipo de la Provincia de Santa Fe se encuentra trabajando en la ciudad de Cañada de Gómez, más precisamente en el club Adeo.



El entrenador es Leonel Ceñera y sus asistentes son Germán Arancio y Diego Balangero que contarán con estos jugadores: Bautista Jordan, Ezequiel Taborda, Esteban Corroto, Luca Bulacio, Enzo Peralta, Valentín Medrano, Martín Gómez, Lucas Civetti, Vicente Estrubia, Juan Aldaz, Matías Martínez, Martín Parruchi.