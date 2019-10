https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habló el presidente de Unión Spahn: "Colón llegó más lejos de lo esperado"

El sitio Doble Amarilla le hizo una entrevista al presidente de Unión, Luis Spahn, quien se refirió a la situación actual del equipo, a los allanamientos y sus citaciones para comparecer ante la Justicia y también del momento que vive Colón.

* “Es muy importante para nosotros haber ganado el clásico y la gente está muy contenta. Esto se da en medio de lo que nosotros entendemos como una gran renovación del plantel. Tenemos un mediocampo y una delantera distinta con respecto a los torneos anteriores. Cuando nuestros logros se basan en el trabajo y la planificación, producen doble satisfacción”.

* “Nosotros estamos muy cómodos con Madelón y la parcialidad lo adora por su historia y por el presente. Ya hemos tenido algunos tropiezos que, quizás en otros clubes, tienen otra dimensión. Cuando llegó, quizás los resultados no eran los mejores. Sin embargo, decidimos apostar al segundo torneo y terminamos ascendiendo casi 4 fechas antes. Tropezamos al final del semestre del año pasado y así y todo, clasificamos a la Copa Sudamericana. Es una muestra de que el proyecto funciona”.

* “Al tema de la citación de la Justicia lo llevo con mucha tranquilidad, no hay nada raro y se va a aclarar todo. Estamos a disposición de la Justicia y hubieron malos elementos que llevó a que se sospeche. Estamos terminando de dar toda la información que se requiere.

Esto va a terminar perfecto, gran parte de estas denuncias son falsas y lo único que buscan es poner en jaque el ciclo institucional. No me duele, pero sí me apena lo que generaron. Estamos seguros que el camino de la justicia nos dará el 100 por ciento de la razón”.

* “Nos sorprende un poco esta situación de Colón porque fue de manera inesperada y con un poco de fortuna, como a veces requiere el fútbol. Ha llegado más lejos de lo que se esperaba. Si esto fuese matemático y previsible, no sería fútbol. Hay resultados que muchas veces son sorpresa total y eso hace que el fútbol sea tan interesante, que siempre haya un margen pequeño para romper el PRODE”.

* “Yo creo que los clubes deben cumplir una función social primaria como son educar, promover valores, formar personas y deportistas. La verdad que debería haber algún tipo de consideración, porque hacemos al humor social, a la formación social y al esparcimiento de todos los argentinos. Cumplimos una función muy importante en la sociedad, damos contención y hacemos más amena la vida de mucha gente, creo que eso debería ser mucho más valorado. Ya sufrimos muchísimo los clubes con los servicios. Nosotros tenemos pileta climatizada y a la luz se le suma el agua y el gas de manera muy importante. Han tenido poca consideración a favor nuestro en base a la función que cumplimos. Los aumentos están desde los servicios y el 1212 nos obliga a ajustarnos, y esto lleva a un daño del funcionamiento general del club”.