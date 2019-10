Explosión dentro de una mezquita en Afganistán: más de 60 muertos

Una explosión que provocó el colapso del techo en una mezquita situada en el este de Afganistán causó la muerte de al menos 62 personas que habían asistido al templo para el rezo de los viernes, el más importante de la semana para el islam.

Un vocero de la gobernación de Nangarhar dijo que en el ataque también resultaron heridas 36 personas y señaló que no está claro si se trató de un ataque suicida o si fue provocado por algún tipo de bombardeo.

"Tenemos 62 personas muertas y 36 heridas, la explosión tuvo lugar dentro de la mezquita, pero de momento no está claro si (se debió) a un atacante suicida o a una bomba", explicó Attaullah Khogyanai, citado por la agencia de noticias EFE.

El gobierno afgano condenó "enérgicamente" el ataque a través de un mensaje de Twitter.

"Los talibanes y sus socios continúan (cometiendo) crímenes atroces para atacar a los civiles en tiempo de adoración", escribió Sediq Sediqqi, vocero del presidente de Afganistán, Asraf Ghani.

