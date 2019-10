https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex defensor de Colón, la gran sorpresa de la lista, reveló detalles desconocidos de aquel momento.

Desde los alfajores y a "el sueño de Maradona" El "Chino" Garcé contó intimidades de la citación al Mundial de Sudáfrica 2010

La mayor sorpresa en la lista de los 23 elegidos para el Mundial de Sudáfrica 2010 fue la convocatoria de Ariel Garcé. El defensor que entonces jugaba en Colón de Santa Fe no estaba en los planes de nadie, sin embargo Diego Maradona sorprendió a todos y lo llevó a aquella aventura de la Selección Argentina, que terminó con la abrupta eliminación en cuartos de final ante Alemania (4-0).

En su momento, su citación generó todo tipo de especulaciones y creó algunos mitos. También, reacciones del público, como una irónica bandera que decía: "Garcé, traé alfajores", en relación a que el jugador iría de "turista", en un plantel plagado de estrellas como Lionel Messi, el Kun Agüero, Higuaín y Ángel Di María.

En relación a aquella bandera, Garcé contó al programa Carburando (TyC Sports): "Me doy cuenta en el partido contra Canadá, en la despedida en la cancha de River. Uno de los masajistas siempre me decía: 'Traeme chorizos, alfajores o algo de Tandil'. Me jodía, pero yo nunca le traje nada. En el momento que estamos cantando el himno todos parados veo una bandera enfrente y ahí el loco se me pone atrás y me dice 'mirá la bandera que te hice', como jodiendo. Y no lo entendí en el momento, me quedé dudando. Fue muy ocurrente, estuvo buena la verdad. No tengo nada para decir".

Garcé no vivió esas burlas como un padecimiento, sino todo lo contrario: "No había nada que opacara el momento que estaba viviendo. 30 años, un Mundial, llevar a 19 amigos que no habían salido ni a Mar del Plata, llevar a mi vieja que después se fue, llevar a mis tíos... Me salió carísimo el Mundial porque me llevé a todos y hoy digo 'qué bueno que vivimos todo eso'". Y agregó: "No traje alfajores, en Sudáfrica no existen la verdad. Traje unos cositos de maderita como para tener algún souvenir. Pero estaba toda mi gente allá qué iba a comprar. Vivamos esto que no sé qué va a pasar".

¿Maradona "soñó" con Garcé?

Uno de los mitos creados alrededor de la citación de Ariel Garcé es que Maradona lo convocó para el Mundial porque había soñado con él las semanas previas. Al respecto, el exfutbolista de River contó: "Todo eso que se generó no lo hablé, no lo sé. Algo de eso habrá tenido que ver, pero a mí no me lo dijo. Considero también que en un punto me lo merecía. En 2005 me dio un doping que nunca supe por qué porque no había consumido nada. Me lo tuve que bancar. Fue como una sorpresa no tan buena para mí y el Mundial fue lo mismo".

Y agregó: "Si lo miramos desde otro lugar, de que hay algo más allá y podemos creer en algo más, el Mundial fue igual. No tenía nada para ir y llegó el momento y fui. Entonces pienso que todo esto tiene algo de místico también. Maradona no sé si soñó o qué, pero considero que venía en un buen momento deportivo, que jugué bien. Además, él tenía una duda en el puesto y no quería llevar a cierto jugador en mi posición. Bueno, caí justo, tenía que estar en ese momento. El Barba cooperó para que yo pudiera vivir esa experiencia".

La anécdota que se desconocía con Gianina Maradona

"Hay una historia que no la conté nunca, espero no tenga tanta repercusión. Cuando Gianinna era más chica le gustaba mi forma de jugar y yo era su imagen de referente de jugador de fútbol. Entonces le mandaba mis camisetas de River a través de Claudia. Una vez, no sé si ella cumplía 13 años, entré de sorpresa a su casa y cuando me vio empezó a llorar. Diego lo sabía. Gianinna dormía con mis camisetas y claro para el padre de Boca que la hija duerma con la camiseta de River era fuerte. Entonces él tenía conocimiento de mí", reveló Garcé.