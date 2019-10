https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La nueva agrupación en el Mundo Unión

"Tate Campeón": no hay más lugar para la cena

Se lanzará el 15 de noviembre en el Club Sirio Libanés de esta ciudad y se agotaron los casi 400 lugares. El referente será el Dr. Marcelo Martín y varios ex dirigentes conocidos.

Histórico tatengue. El Dr. Marcelo Martín, luego de un gran recorrido en la AFA y Superliga donde logró distinciones a nivel personal por su trabajo en pos de Unión, será el referente de la nueva agrupación “Tate Campeón” que se lanzará el viernes 15 de noviembre en Santa Fe. “La cantidad de socios que adhieren desbordó la idea inicial del lugar para la cena de lanzamiento”, confiaron a El Litoral. Foto: Manuel Alberto Fabatía



En una reunión realizada anoche, la agrupación “Tate Campeón” aprobó los ítems de su programa de trabajo y plan de acciones de cara a la posible conducción del Club Atlético Unión. Se ratificó que el lanzamiento público será el 15 de noviembre y los casi 400 lugares que estaban disponibles para la cena inicial están agotados. El lugar elegido, por ahora, serán las instalaciones del Club Sirio Libanés.

“Destacamos la fuerte participación de jóvenes profesionales, mujeres y varones de distintas generaciones de tatengues”, confiaron desde el área de comunicación de la nueva agrupación a El Litoral.

Como se sabe, el referente de esta movida es el histórico Marcelo Martín, quien se posicionara de manera muy firme en el escenario nacional del fútbol argentino a partir de su relación con Julio Grondona, algo que potenció con “Chiqui” Tapia y con la nueva Superliga.

Por lo que se pudo filtrar, otros nombres que van a acompañar esta nueva idea política tatengue son: Escribana José María Gutiérrez, Contadora Priscila Tenerello, Contador Leonardo Biaggini, Dra. Magalí Rodríguez, Dr. Daniel Real, Dr. Félix Bertorello, Armando López, Dr. Ricardo Gueseloff, Alberto Perman, Américo Giménez, Contador Antonio Rizzo, Dr. Ramón Calvet, Patricio Más, Cristian Hoffman, Emilio Lamas, Marcelo Gorosito y Nicolás Berti. Se recibió, desde España, el apoyo de las filiales europeas del Club Atlético Unión.

“Para arrancar esta gran movida se consiguieron sponsors para apoyar la gestión, además del compromiso de empresarios y sindicalistas que dieron el aval para sumarse a trabajar. La idea es empezar a tener reuniones semanales de mesa chica y encuentros mensuales de los grupos de trabajo para cada área”, expresaron a este diario.

La convocatoria, por el recorrido de los nombres de socios caracterizados que adhieren a esta inédita movida, es muy amplia: hay ex dirigentes que estuvieron en las exitosas gestiones de Súper Manuel Corral y Angel Malvicino, por ejemplo.

En principio, hay que recordar que —en caso de no ocurrir algo extraordinario— las próximas elecciones para renovar autoridades en el Club Atlético Unión serán dentro de tres años, es decir que los socios tatengues deberán volvera a las urnas a mediados del año 2022.