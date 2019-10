https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol español Gol y asistencia para Messi en la goleada del Barcelona ante Eibar

Lionel Messi, quien de a poco comienza a tomar ritmo luego de un inicio de temporada con varias lesiones, anotó un gol y dio una asistencia en el holgado triunfo que logró el Barcelona como visitante del Eibar por 3-0, en la continuidad de la novena fecha de la Liga de España.





El equipo catalán se puso en ventaja con un gol del francés Antoine Griezmann en el primer tiempo y lo sentenció en el segundo cuando apareció Messi en toda su dimensión para marcar el segundo y asistir al uruguayo Luis Suárez en el tercero, consignó la agencia EFE.





El Barcelona estiró su buena racha a cuatro victoria consecutivas (más un triunfo en la Champions League) y se instaló en el primer puesto con 19 puntos, por encima del Real Madrid (18), el Granada (17) y el Atlético de Madrid (15), aunque los equipos de Madrid juegan hoy.



El Eibar, que tiene 9 puntos, tuvo como titular al argentino Pablo De Blasis, ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Ferro Carril Oeste, y no jugó su compatriota Gonzalo Escalante, ex Boca.





La fecha comenzó ayer con la victoria del Granada sobre el Osasuna por 1-0 y continuará esta tarde con tres partidos: Atlético de Madrid-Valencia, Getafe-Leganés y Mallorca-Real Madrid.





Completarán Alavés-Celta de Vigo; Real Sociedad-Betis; Espanyol-Villarreal; Athletic de Bilbao-Valladolid y Sevilla-Levante (16).