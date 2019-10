https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 19.10.2019

Artes visuales "Mi 100%"

Domingo Sahda

Con el título que antecede, el artista plástico Ricardo Calanchini expone una colección de obras pictóricas de su autoría reciente en la Galería Made, calle Sarmiento 3060 de la ciudad de Santa Fe. En todas las obras a la vista se trata de configuraciones organizadas en espacios plásticos abiertos, no geometrizados, en los cuales la subjetividad expresiva se canaliza a través de elaboraciones planas de intenso cromatismo y definida figuración. En sus proposiciones subjetivas el artista mixtura de modo excelente situaciones diversas de proposición realista-descriptiva a otras imágenes de estructura visual libre e irreal. En estas mixturas expresivas el artista propone situaciones cuasi oníricas junto a otras definiciones veristas de manifiesta definición viso espacial y evidente calidad de factura artística.

La colección a la vista conformada con piezas de tamaño medio-mayor y otras menores ofrece una visión particular del quehacer artístico que no refleja dependencias de tesituras ajenas a su voluntad, creando espacios y situaciones propios, el conjunto de piezas, pinturas, se conectan a una visión surrealista de particular enfoque sin dependencias ni dubitaciones, soslayando cualquier hipótesis dramática del discurso visual.

Los dibujos cromatizados de superficie menor, de intenso timbre colorístico, ostentan cual apoyo de base compositiva el apellido del artista cual trazo formal integrado, sugiriendo que el apellido es forma visual contrastada que integra cada proposición a la vista.

Colección pictórica de particular referencia y excelente oficio visual sin “conflictos” expresivos de índole socio-política o denuncia, revela una poética singular que sugiere la validación del arte visual como fenómeno de placer visual sin otras connotaciones discursivas, mediante un cromatismo resplandeciente que define formas y figuras de precisa definición.