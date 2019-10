https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.10.2019 - Última actualización - 7:59

7:57

Entiende que el tema es para la Legislatura que viene. Insiste con la necesidad de saltar la grieta “que dinamita toda posibilidad de acuerdos”.

Enrique Estévez, secretario general del Partido Socialista y candidato a diputado nacional "No es serio proponer una reforma constitucional entre gallos y medianoche" Entiende que el tema es para la Legislatura que viene. Insiste con la necesidad de saltar la grieta “que dinamita toda posibilidad de acuerdos”. Entiende que el tema es para la Legislatura que viene. Insiste con la necesidad de saltar la grieta “que dinamita toda posibilidad de acuerdos”.

Enrique Estévez es secretario general de la Junta provincial del Partido Socialista, primer candidato a diputado nacional por Consenso Federal, y la gira electoral hace coincidir su visita a El Litoral con la decisión de los diputados provinciales justicialistas de avanzar con la decisión de votar en las próximas semanas la ley que declararía la necesidad de la reforma constitucional santafesina. Sobre esta situación y la marcha de la campaña a una semana de la elección como ejes de la charla.





- ¿Qué piensa de la intención del justicialismo de reformar la Constitución tras el intento fracasado del gobierno provincial el año pasado?





- Para nosotros la necesidad de una reforma siempre fue un tema importante para poder garantizar derechos que la Constitución actual no permite y nos hemos dado un proceso de debate desde 2007 a la fecha. Lo han hecho los gobernadores (Hermes) Binner, (Antonio) Bonfatti y ahora Miguel Lifschitz que incluso organizó una serie de actividades en torno al tema en toda la provincia generando participación en función de cuáles eran los temas que habría que tratar en el marco de una reforma. En este momento de cambio de gobierno no es serio, entre gallos y medianoche, proponer una reforma constitucional en la cual debería tener una opinión el gobernador electo y la Legislatura que arranca el 10 de diciembre. Es una estrategia política del peronismo para tapar las dificultades internas que tienen para armar el gabinete en el futuro gobierno de Perotti con el juego de algunos que han perdido la brújula después de los resultados electorales de agosto.





- ¿No es el momento?





- Es un tema para la nueva Legislatura y obviamente tiene que tener opinión el gobernador electo





- ¿El socialismo quiere volver al Congreso?





- El socialismo vuelve al Congreso con los valores y las ideas del Frente Progresista. Vamos a trabajar para representar en el Congreso los intereses de la provincia teniendo como base que Santa Fe es una provincia estratégica para poner en movimiento la economía y la producción de nuestro país; una provincia que tanto con el gobierno de Macri como con el kirchnerismo han discriminado. Estamos trabajando para llegar a la banca y poder representar los intereses santafesinos en el Congreso.





- Insiste mucho con saltar la grieta. En la campaña, ¿se achicó o se agrandó la grieta?





- Hay que saltar la grieta porque la grieta dinamita cualquier posibilidad de acuerdo. La Argentina va a salir de esta crisis profunda con acuerdos que permitan construir políticas de estado que se sostengan por lo menos 20/25 años. Resolver todos estos problemas como inflación, pobreza, desempleo, jubilados que cuando cobran su haber tienen que elegir entre un plato de comida o comprar medicamentos; tener uno de cada dos menores de 14 años por debajo de la línea de pobreza habla de una sociedad que está condenando su futuro. Superar esto con la grieta que todo el día profundiza el conflicto, es imposible. Muestra de esto fue el debate de la semana pasada en la UNL, donde por momentos pasamos de los eslogan de (Mauricio) Macri de pobreza cero a los de (Alberto) Fernández de trabajo para todos y todas. Por momentos, Macri era más parecido a Larroque que a una superación de esa confrontación kirchnerista cuando le dijo a Fernández que van a hacer narcocapacitaciones en la provincia de Buenos Aires. El debate no mostró ni a Fernández ni a Macri en un tono de preocupación, de serenidad, de mesura que es lo que necesita nuestro país en el marco de esta crisis. Por eso proponemos a Roberto Lavagna que, en una campaña electoral sin ideas ni propuestas, es el único que propone lo que ya hizo en el pasado mientras que Macri y Fernández proponen cosas que ni están haciendo ni hicieron. Macri y Fernández intentan profundizar la grieta.





- Cuando se habla de acuerdos, implica que todos deben ceder algo





- Los acuerdos tienen que ser más amplios que la política. Los acuerdos tienen que ser con los representantes de los trabajadores, con los sectores productivos, con las iglesias, con las universidades, con los investigadores, con los gobernadores. Hay que tener una mirada federal y en esa mirada construir consensos que nos permitan planificar estratégicamente a mediano y largo plazo un futuro para la Argentina diferente. Los problemas que tiene hoy la Argentina, los han tenido otros países, pero ninguno de ellos los resolvió en el marco de uno o dos períodos de gobierno. Resolver los índices que hoy tiene la Argentina en materia social y económica implican tomar decisiones que se sostengan por lo menos en 20/25 años. Es la única forma de bajar la inflación de una vez por todas; de construir un modelo de desarrollo productivo que contemple las economías regionales, que tenga estrategia de agregar valor, donde se promuevan las empresas que apuntan a la innovación y desarrollo. Eso no se hace de un día para otro, esas políticas de largo plazo tienen que ser decididas y construidas en el marco de un consenso absolutamente mayoritario.





- Fernández habla de pacto social; ustedes de Consejo Económico y Social. ¿Son términos iguales, parecidos?





- Fernández propone hacer todo lo contrario a lo que hizo en su momento siendo jefe de gabinete y a lo que hizo el gobierno que tienen actores que están con él. Macri empieza esta gira de despedida haciendo propuestas de cosas que no tuvieron ni indicios en estos cuatro años de gobierno. La transición que exista entre el presidente electo el 27 de octubre hasta el 10 de diciembre va a ser una transición fundamental para poder sentar las bases y para poder construir la confianza y a partir de diciembre empezar a tener un gobierno nacional que convoque a los distintos actores de la vida nacional a pensar un futuro común para la Argentina. Por la posición que tuvieron Macri y Fernández en el debate la actitud no era de conciliar, de construir puentes, de bajar decibles de agresión, amén de que estudios posteriores al debate demostraron que dijeron muchísimas mentiras. Construir un futuro diferente en base a la mentira es muy difícil.





- O sea, aplican el teorema Baglini





- Sí, cuanto más lejos del poder, más irresponsable. Las opiniones de Macri y de Fernández tienen un impacto en la realidad cotidiana de la Argentina. Por eso preocupa tanto el nivel de irresponsabilidad que ambos tuvieron en el debate presidencial. Entiendo que es estrategia electoral, pero la mentira tiene patas cortas y las consecuencias sociales, institucionales y económicas que tienen ese tipo de comportamientos y actitudes de los dos candidatos más votados en la Paso tiene consecuencias negativas.