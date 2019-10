https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.10.2019

15:54

Será el próximo jueves 31 de octubre, en el Colegio de Agrimensores.

En el marco del Día Mundial de las Ciudades Primer Encuentro por las Ciudades Será el próximo jueves 31 de octubre, en el Colegio de Agrimensores. Será el próximo jueves 31 de octubre, en el Colegio de Agrimensores.

En el marco del Día Mundial de las Ciudades a celebrarse el próximo jueves 31 de Octubre, el Centro de Estudios “Encuentro para Santa Fe” organizó el primer “Encuentro por las Ciudades”, con el objetivo de debatir e intercambiar acerca de la manera en que las ciudades se planifican, diseñan, financian, desarrollan, habitan y gobiernan.



El Día Mundial de las Ciudades fue instaurado desde 2014 por la Organización de Naciones Unidas para fomentar la sensibilización al respecto.



La actividad se desarrollará el mismo jueves 31 desde las 15 horas, en la sede del Colegio del Colegio de Profesionales de la Agrimensura, ubicado en avenida Freyre 2923, con entrada libre y gratuita, cumplimentando una pre inscripción (ver Inscripción), y se entregarán certificados. El formato será un panel abierto a todo público y luego un taller con cupo limitado. Para participar del mismo hay que inscribirse (ver Inscripción).



La instancia del panel contará con la presencia de distintos especialistas en variadas disciplinas que abordan la temática urbana. El panel “Ciudades y ordenamiento jurídico en la Provincia de Santa Fe” estará a cargo del abogado especialista Gerónimo Peñalva.



Luego será el turno del panel “Desafíos para las ciudades frente al cambio climático: herramientas de financiamiento urbano”, el cual estará a cargo de la abogada especialista en derecho inmobiliario, urbanístico y de la construcción, Melinda Maldonado.



“El crecimiento expansivo de las ciudades: impactos locales y metropolitanos”, será otro de los paneles, a cargo del Director de Proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades, Roberto Monteverde.



Por último, tendrá lugar el panel “Repensando el bienestar urbano. La agenda de la política social de ciudades”, con la presencia de Daniela Soldano, quien es Dra. Ciencias Sociales y Lic. en Ciencia Política, y dirige el proyecto “Política sociales, ciudadanía y condiciones de vida en la ciudad de Santa Fe (1983-2016)”, entre otras investigaciones relacionadas a la cuestión social y cultural, urbana y las políticas sociales.



El cierre de los paneles estará a cargo del referente de Encuentro y concejal electo, Lucas Simoniello (FPCyS), que en la actualidad ocupa el cargo de subsecretario de Gestión del Suelo de la Secretaría de Estado del Hábitat de la Provincia de Santa Fe. “En este proceso, a 10 años de la sanción del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU), queremos poner todo a debate”, mencionó.



Tener “un norte”



Desde el Centro de Estudios “Encuentro para Santa Fe” vienen fomentando distintos tipos de encuentros, a través de los cuales buscan fomentar saberes “que no tienen hoy instancias de debate para discutir ‘un norte’”, explicó Simoniello. “Queremos rediscutir nuestros proyectos e ideas con el objetivo de sumar a todos los interesados en participar”.



En ese sentido, se realizaron otros encuentros de discusión sobre los centros comerciales a cielo abierto; otro acerca de la educación y la accesibilidad, vinculado a la infraestructura urbana y la política educativa; también se abordó la movilidad urbana y se puso en agenda el proyecto impulsado por Encuentro durante la última campaña proselitista sobre las “estaciones de transferencia multimodal” denominadas Tra-Mu, que son espacios de encuentro de distintos tipos de movilidad y transporte como son la bicicleta, la moto y el auto y el transporte público (colectivos y taxis), y servicios. “Nuestro espacio busca contar con esta instancia de debate para definir cómo asumimos nuestros desafíos urbanos”, dijo el funcionario.



Luego de los paneles previstos para la jornada del 31 de octubre, a modo de cierre está prevista la realización del taller: “Construyendo identidades: ideas para asumir los desafíos urbanos”, que estará a cargo del abogado especialista Giovanni Andrés Pérez Macías, interesado en diseñar y facilitar experiencias customizadas de co-creación. “Será un taller participativo, representado por profesionales, funcionarios, actores de la sociedad civil como instituciones, vecinalistas y clubes. Queremos que participen todos, y enriquecer la mirada”, dijo Simoniello.



>> Inscripción: El taller es libre y gratuito. Los organizadores solicitan realizar una pre inscripción en el siguiente link: El taller es libre y gratuito. Los organizadores solicitan realizar una pre inscripción en el siguiente link: http://encuentrosantafe.com.ar/form/pre_carga.php



Indicadores urbanos



Simoniello enfatizó en la necesidad de contar con nuevos indicadores urbanos para medir criterios ambientales en la normativa local. “Queremos saber si la información del Cómo Vamos verifica o no, porque algunos estándares no nos están dando, en cantidad y calidad de espacio público. Hoy contamos con 11 metros cuadrados por habitante, un número que no nos cierra”, advirtió el funcionario. Esto “significa dónde tenemos que mejorar para tener una ciudad más equilibrada”.



>> Acceso a la información: “El Municipio debe contar con una buena infraestructura de datos espaciales. Distintos datos georeferenciados deben ser de acceso público”, reclamó Simoniello. “Cruzar las capas nos permite planificar y determinar si las políticas que implementamos son las correspondientes. Esto contribuye a su vez a la participación y la transparencia”.