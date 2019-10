La Final Única se juega esta noche

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es cierto que cada vez falta menos para el llamado al 911 en La Nueva Olda pero quedan 9 puntos vitales en la Superliga. Hay que empezar a cambiar el ambiente: sumar, ganar, festejar.

Nadie puede negar que el cuerpo, la mente y el alma de casi todo el Mundo Colón está en el llamado al 911 en La Nueva Olla de Asunción del Paraguay por la Final Única de la Copa Sudamericana frente a los ecuatorianos de Independiente del Valle. Pero está claro que todavía falta, en el almanaque y en la tabla de la Superliga. Entonces, no se puede —como muchos quieren— parar el tiempo y despertarse de golpe en la capital guaraní. Porque quedo mucho por jugar: 9 puntos valiosos para el promedio del descenso, donde no sobra nada.

Entonces, el gran desafío para esta noche es cambiar el chip y jugar cada partido de la Superliga como si fueran los ecuatorianos. Porque entre Unión y Estudiantes de Caseros pareció verse un equipo “pinchado”, como si estuviera en otra. Se volvieron a cometer graves errores defensivos: sin ir más lejos el gol de Mazola en el clásico y los dos en el Grella fueron gentilezas de los que deben marcar y evitar los goles en la red de Leo Burián.

Entonces, de cara a lo de hoy, habrá que entender que la Final Única es frente al “Tomba” en el Cementerio de los Elefantes. El rival mendocino viene peor que nunca:

— 1) No tiene a su jugador franquicia que es el “Morro” García

— 2) Llega con un entrenador interino, como el “Gato” Daniel Oldrá

— 3) Perdió 8 de los 9 partidos que jugó hasta ahora

En ese “afloje” después de la hazaña en el Mineirao se generó la impresión de errores de elección de parte de Lavallén y su cuerpo técnico. Es que contra Unión se vio un equipo “cansado”, sin aire. Y frente a Estudiantes de Caseros por la Copa Argentina, en la cancha de Patronato, se “cuidaron” a algunos titulares de manera inexplicable (Escobar, Vigo, Morelo) y se hicieron mal todos los cambios.

Está claro que en la Final Única no habrá rachas, ni favoritos ni estadísticas que valgan. Porque es, justamente, un solo partido. Más allá de esta realidad indiscutible, lo ideal sería que Colón no llegue con la cabeza extraviada y en perdedor. Hay que cambiar la “onda”, el aire, el chip. Hay que cambiar lo que más se pueda en estos tres partidos antes del 911.

En principio, más allá que Lavallén nunca confirma los once titulares, la idea es poner “todo”. O sea, los once mejores. No sólo esta noche sino también el martes 29 frente a River Plate en Núñez. Pero, más allá de los nombres, hay que recuperar ese grado de lucha y combatividad de la Sudamericana. Por algo Colón llegó donde llegó en el torneo continental de clubes.

Lo positivo que dejó el Grella es que el equipo se animó a tocar, buscar, tirar paredes y mejorar con la pelota en los pies. Le hizo dos al “Pincha” de Caseros y le pudo marcar un par más. Lo negativo es que las tremendas distracciones defensivas le pueden costar cualquier partido en un ratito, más allá del muy buen momento de “Cachorro” Burián bajo los caños.

Sería muy importante para Colón volver a sumar de a tres, como pasó en casa con el siempre complicado Argentinos Juniors, justo después del batacazo en el Mineirao de Belo Horizonte. No sólo por los tres puntos sino para poder empezar a cambiar el aire que se respira en el Sur.

Luego de esta noche llegará, otra vez, un nuevo parate para descansar, recuperarse y pensar en todo lo que viene. No habrá fútbol, pero ya no por la fecha FIFA sino por las elecciones del domingo 27 en el país. Y después, River en su cancha, los tucumanos acá y el viaje a Paraguay, donde Colón desembarcará el miércoles 6.

No importa lo que marquen los feos números del “Tomba”, porque si Colón no es Colón cualquiera lo puede complicar. Es por eso que todos —jugadores, dirigentes, la gente— deberán convencerse que la Final Única se juega esta noche a las 21.10 en el Cementerio de los Elefantes. Aunque el cuerpo, la mente y el alma ya se instalaron en Asunción del Paraguay, hay que matar la espera con una mejoría. En el juego y en los resultados de la Superliga.

Los concentrados

— Arqueros: Leonardo Burián e Ignacio Chicco

— Defensores: Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Lucas Acevedo y Gonzalo Escobar

— Volantes: Fernando Zuqui, Matías Fritzler, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Marcelo Estigarribia y Christian Bernardi

— Delanteros: Nicolás Leguizamón, Tomás Chancalay, Luis Rodríguez, Wilson Morelo y Gabriel Esparza

19 Partidos



Son las veces que jugaron Colón y el “Tomba” en Primera División. Godoy Cruz ganó 7 veces, y convirtió 25 goles. Colon ganó 9 veces, y convirtió 24 goles. Empataron 3 veces. Colon lleva una diferencia a favor en el historial de 2 partidos.