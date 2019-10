Reacción del oficialismo ante la embestida del PJ por la reforma

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sábado se reunieron referentes radicales de diferentes sectores y socialistas con el gobernador. Este lunes habrá un nuevo encuentro con legisladores del Frente Progresista. Intentarán unificar posiciones.

La embestida justicialista para intentar declarar la necesidad de la reforma constitucional antes de que termine la actual gestión desestabilizó al oficialismo. El viernes por la mañana se reunían en Rosario los once diputados provinciales del PJ y emitían al medio día un documento en el que planteaban hasta un cronograma para lograr lo que Miguel Lifschitz no pudo en prácticamente toda su gestión. Proponían avanzar con la reforma, votar el proyecto en la cámara baja antes del 30 de noviembre para que no perdiese estado parlamentario, elegir convencionales en simultáneo con los comicios legislativos de 2021, y sesionar con la Convención durante 120 días a partir del 1 de marzo de 2022. El texto cristalizó una jugada que se venía madurando desde hacía varias semanas en el parlamento local, y que incluyó diálogo con los potenciales aliados. Porque está claro que para poder dar el paso citado los votos de la oposición no son suficientes; es condición sine qua non contar “porotos” que provengan del oficialismo.





Por esa misma razón, referentes del Frente Progresista intentaron contrarrestar la ofensiva opositora durante el fin de semana. Públicamente se manifestaron en contra de la estrategia reformista el diputado socialista Rubén Galassi; y el titular de dicha fuerza a nivel provincial, Enrique Estévez.



Reacción







La reacción no se agotó en las declaraciones periodísticas. El sábado en Rosario, en el despacho del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, se reunieron varios referentes radicales y socialistas. Estuvo el propio gobernador Miguel Lifschitz y como invitado, Julián Galdeano. El referente radical, todavía presidente del partido a nivel provincial, juega en este caso en equipo contrario. El legislador formalizó su pase a Cambiemos antes de las primarias nacionales, y frente al tema de la reforma, fue uno de los primeros en sostener públicamente que el proyecto contaría con el aval de algunos diputados de la UCR. La del sábado fue una conversación áspera y de sondeo para posibles acuerdos. Una conversación que no concluyó; tendrá una continuidad este lunes en la misma ciudad de Rosario.





Esta tarde, se prevé allí un encuentro de diputados del Frente Progresista para intentar unificar posición sobre el tema. Se prevé la presencia del gobernador, con la aspiración de lograr una foto y documento que, por un lado, demuestre homogeniedad del espacio; y por el otro, deje en claro que si bien la coalición siempre fue reformista, no es éste el momento propicio para volver a encarar el proceso. Algunos legisladores llegarán, de todos modos, con la intención de que el encuentro trascienda el tema constitucional, y se focalice en cómo funciona y seguirá funcionando el Frente Progresista, una inquietud que ya fue planteada en otras ocasiones por algunos de los partidos que lo integran.







Como espectador mira el gobernador electo. A quienes lo consultan, Omar Perotti responde que se trata de una movida autónoma de los legisladores, aunque entre ellos se encuentren algunos de sus hombres más leales. En la práctica, prefiere -por ahora- no interferir ni expedirse.