Lunes 21.10.2019 - Última actualización - 11:19

Además hay tres heridos Cayó un avioneta en Belo Horizonte y murieron tres personas

Sorpresa y conmoción en Belo Horizonte, Brasil, cuando este lunes por la mañana una avioneta cayó en un barrio y aplastó unos vehículos. El saldo del siniestro son tres personas muertas y otras tres heridas.

"El avión partió del aeropuerto Carlos Prates, con destino a Ilhéus, Bahía. El plan de vuelo establece que cuatro ocupantes estaban en el avión. Tres fueron rescatados vivos y llevados a hospitales en el área. Uno de los ocupantes murió, la otra víctima fue en un automóvil y el tercero aún no está confirmado si era peatón, si se intentó salir de un vehículo. No tenemos la identificación de las víctimas ", aseguró el coronel Erlon Dias do Nascimento, subcomandante del Departamento de Bomberos en declaraciones que reproduce el Diario "El Tiempo" de esa ciudad.

Un vecino de la zona, expresó que todavía estaba en su automóvil cuando notó que el avión caía hacia el suelo. Tuvo que salir del vehículo a toda prisa y no sabe si el auto está entre los afectados. "Arrastró varios autos, los prendió fuego a todos. Tuve que dejar mi auto en la calle y salir corriendo", dijo en declaraciones al citado medio de Belo Horizonte.