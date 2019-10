https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.10.2019

Actualidad

Censo Nacional Agropecuario: ¿Qué hacer si no se tiene el certificado de cumplimiento?

INDEC habilitó una nueva modalidad para aquellos productores que no cuenten con el certificado censal que exigen las entidades financieras.

