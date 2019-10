Avanzada impositiva contra el agro: Villa Constitución pretende cobrar DReI a los productores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del Derecho de Registro e Inspección, una tasa de la que el sector está exenta por ley. Dirigentes locales sospechan que sea una “punta de lanza” para luego implementarlo en otras localidades.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Los productores agropecuarios de Villa Constitución se encuentran en alerta tras una jugada del municipio local para comenzar a cobrarles un nuevo impuesto: Derecho de Registro es Inspección (DReI). Aunque la ley provincial exime al sector de este tipo de tasa, que en los ejidos urbanos se cobra para costear la habilitación de locales comerciales, el Concejo Deliberante dictó dos ordenanzas, una modificando el Código Fiscal y otra disponiendo una moratoria, que combinadas obligarían a los chacareros a tener que pagar el seis por mil de cada venta.

Frente a esta iniciativa, los dirigentes de la Delegación Sur de Federación Agraria Argentina iniciaron gestiones técnicas y políticas para evitar que la maniobra se lleve a cabo. Además temen que, frente a los problemas financieros que experimentan muchas localidades de la provincia, se trate de una “punta de lanza” que luego se extienda en otros distritos.

Cristian Roca, dirigente federado, recordó que Villa Constitución integra un Foro de Localidades Portuarias que recientemente resolvieron implementar una nueva tasa para los camiones que llegan a descargar cereal luego de quedarse sin recursos coparticipables (Fondo Sojero). Y también pertenece a una Liga de Intendentes Justicialistas, ámbito en el que -según el ruralista- ya se habría tratado la posibilidad de trasladar el DreI a los contribuyentes rurales. “No es un indicio, es un dato”, aseguró. Y relató que, a través de terceros que son miembros, en el Foro “también se habló de este tema de tratar de cobrarle a la producción agropecuaria” a través de “algún artilugio”. De ahí el convencimiento de que “es un avanzada de varios intendentes; y Villa Constitución es la punta de lanza, que de prosperar lo van a aplicar otros municipios”.

Según consta en un proyecto de resolución de la bancada socialista en el Concejo local, por el cual solicitaron explicaciones al Ejecutivo, la Ley Provincial Nº 8173 establece en su Artículo 88 lo siguiente: “Están exentos de Derecho de Registro e Inspección: a) El Estado Nacional y la Provincia, con excepción de las Empresas Estatales, entidades autárquicas o descentralizadas con fines comerciales, industriales, financieros o de servicios públicos, salvo lo dispuesto por leyes u ordenanzas especiales. b) La producción agropecuaria, forestal y minera.”

El mismo texto señala que los Municipios “no están autorizados a la percepción de impuestos, ya que esta materia es propia de las Provincias y de la Nación”, y sólo pueden cobrar tasas, “las cuales se justifican en la existencia de una contraprestación entre partes en la cual el estado municipal brinda un servicio que es retribuido por el contribuyente” como ocurre con la provisión del servicio de agua y cloacas, por ejemplo.

Pero, aclara, “en lo específicamente atinente al DReI los contribuyentes son los comerciantes de la ciudad que abonan un derecho al municipio por el servicio, entre otras cosas, de habilitar, registrar y controlar su actividad, es decir, que ese es el objeto del tributo”. Por lo tanto no existirían razones para cobrárselo a los empresarios agropecuarios.

La alarma se encendió luego de que los productores fueran incluidos por el municipio en un plan de regularización del pago de DReI, para lo cual les solicitaron que se inscriban en un registro. Cuando fueron a consultar y advertir que no correspondía, se encontraron con un “artilugio legal” que consistió en eliminar la excepción que rige para el agro en el Código Fiscal local. “Obviamente se hizo para recaudar más, pero va en contra del Código Fiscal provincial; pero además no hay ninguna forma de que se le pueda brindar un servicio al productor porque el productor no tiene un local habilitado al público”, precisó Roca.