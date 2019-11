Trueno se corona campeón de la Batalla de los gallos de Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Roma, una de las dos competidoras femeninas, dió la sorpresa al eliminar al último ganador en cuartos con rimas a favor del aborto legal.

"Trueno, Trueno, Trueno", coreaban muchos de los más de 10.000 asistentes este domingo al estadio Luna Park de Buenos Aires tras la final de la Red Bull Batalla de los gallos Argentina 2019.

El jurado coincidió con el público y dio por ganador a este freestyler de 17 años, Mateo Palacio Corazzina, que derrotó en su presentación al mucho más experimentado Wolf (Damián Mansilla). La victoria abre las puertas a Trueno para participar en la final internacional, el próximo 30 de noviembre en España, donde representará a Argentina junto a Wos, quien buscará revalidar su título.

"Muchas gracias por estar siempre acá, por hacer posible y llevar el rap a donde estamos ahora, hermano. Mira dónde estamos papá; Luna Park está lleno. Muchas gracias a la gente de La Boca, muchas gracias a mi papá, a los competidores, muchas gracias a mí por pararme siempre. Vamos a romper en España o no. Argentina está en la casa papi", dijo Trueno tras alcanzar lo más alto del podio. El jurado -formado por Wos, Dtoke y el mexicano Aczino- lo declaró campeón de forma unánime.

Hijo del popular MC (maestro de ceremonias) Peligro, Trueno llegó a la Batalla de los Gallos como uno de los grandes favoritos, en especial entre los adolescentes y pre adolescentes que lo siguen por Internet. No los defraudó. En el camino a la final dejó detrás a duros rivales como Nacho, Stuart y MKS. "Tengo 17 años y estoy haciendo que todo el continente mueva el cráneo, vos a los 17 estabas masturbándote en el baño", fue la rima con la que Trueno eliminó a Stuart, ocho años mayor que él. "Muy lindo, muy conmovedor, muy honesto y muy maleducado por regalarle el segundo puesto", respondió Trueno a su último adversario, Wolf, cuando este comenzó la ronda definitiva con una dedicatoria a su madre.

Presencia femenina

En las improvisaciones de rap, la mayoría de competidores son hombres. Por primera vez en Argentina dos mujeres se clasificaron entre los 16 finalistas que se subieron este domingo al escenario del Luna Park: Roma y NTC. Roma, de 17 años, se impuso a NTC en octavos de final y se convirtió en una de las grandes revelaciones de la noche al superar en la siguiente ronda al campeón argentino en 2018, Dozer.

En la batalla en la que eliminó a Dozer, quien se reconoce como un orgulloso cristiano, Roma lo llevó a un terreno del que supo sacar ventaja: el debate de la legalización del aborto. "Para vos un bebé es un esperma, para mí un bebé es una familia eterna. Mi familia me preocupo para que se duerma y vos te preocupás por abortar por abrir esas dos piernas", le lanzó Dozer. "No sabes qué decir. Aguante la maternidad, pero será deseada o no será", lo sentenció Roma en su respuesta, que logró una gran ovación del público presente. La freestyler cayó en semifinales contra Wolf, quien se impuso con claridad, pero los asistentes la despidieron coreando su nombre.

El participante más joven, Zaina, de 15 años, no logró pasar de octavos, al igual que otro de los debutantes más queridos, Mecha, quien cayó ante MKS. En las redes sociales, sus seguidores desearon que ambos buscan la revancha en la final de 2020.

