https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.10.2019 - Última actualización - 20:52

20:48

La adolescente, de 15 años, desapareció este lunes de su hogar en la ciudad de Santo Tomé. No es la primera vez que falta de su hogar.

Falta nuevamente de su hogar Buscan a Florencia Maimonte en Santo Tomé La adolescente, de 15 años, desapareció este lunes de su hogar en la ciudad de Santo Tomé. No es la primera vez que falta de su hogar. La adolescente, de 15 años, desapareció este lunes de su hogar en la ciudad de Santo Tomé. No es la primera vez que falta de su hogar.

Florencia Maimonte tiene 15 años. Según consta en la denuncia, radicada en la Seccional 12° de Santo Tomé por su abuela – María Luisa Gozategui- , la adolescente tuvo un problema en el colegio y se fue de su casa dejando una nota que decía “Esta vez no me busquen, ya no seré encontrada, no la quiero”.

Es que el 7 de agosto de este año, la madre de Florencia denunció en una comisaría de Rafaela que la adolescente había sido vista por última vez el día anterior, a las 7 de la mañana y había aparecido, horas más tarde, en el departamento La Capital.

El episodio de la escuela

La abuela de Florencia relató a las autoridades que a media mañana del lunes la retiró del colegio, tras recibir un llamado desde la institución advirtiéndole que la adolescente había estado encerrada en un baño todo la jornada. Según la abuela, durante el camino de regreso a su casa “la retó”. Luego, la dejó en la casa, cerró con llaves y se fue a trabajar. Cuando volvió del trabajo, encontró la nota que habría dejado Florencia.