Geriátricos: advierten falencias edilicias y que no se retiran residuos patológicos

Hace casi un año se aprobó una ordenanza para crear un Observatorio de estas residencias: aún el Ejecutivo no la reglamentó. Una edila dice que varios de estos lugares tienen resolución de clausura, pero “no se cierran porque no saben dónde llevar a los abuelos”. La soledad de los ancianos, agravada por la ausencia de controles.

“Hay pedidos de clausura emitidos, porque se detectó el mal tratamiento de residuos patológicos; hay situaciones de maltrato; no hay un monitoreo directo de las políticas públicas con la mirada posada en la situación de los adultos mayores”, cuestionó Aeberhard. Foto: Archivo El Litoral



