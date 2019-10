https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este martes Horarios y TV: Comienza la tercera fecha de la Champions League

Este martes comienza la tercera fecha de la zona de grupos en la Champions League. Habrá un total de 8 encuentros y la televisación transmitirá 6.

El primer encuentro, será a las 13:40 y lo jugarán el Shakhtar Donetsk vs Dinamo Zagreb, transmisión de ESPN

Luego, a las 14, el Atlético Madrid recibirá al Bayer Leverkusen del Pipa Alario y será transmisión de Fox Sports 2.

A las 16, habrá otros 4 encuentros:

Manchester City vs Atalanta ESPN 3

Galatasaray vs Real Madrid ESPN

Olimpiacos vs Bayern Munich Fox Sports 3

Juventus vs Lokomotiv Fox Sports 2

Por otra parte, los partidos de Brujas vs PSG y Tottenham vs Estrella Roja no serían transmitidos para Argentina.