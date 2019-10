https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La empresa de transporte urbano argumentó que se debe a la crisis económica que atraviesa el país. Los trabajadores destacan la falta de apoyo de la UTA, por “no militar para ellos”. El servicio no se verá afectado.

También hay suspendidos Tres choferes fueron despedidos de Ersa

Tres choferes del servicio interurbano, que presta Ersa Urbano SA, fueron despedidos y otro está suspendido desde abril. Los trabajadores que quedaron sin trabajo eran colectiveros en las líneas 1, 2 y 20. “El despido fue sin aviso, y cinco días después de estar despedido yo estaba trabajando todavía, porque me despidieron estando suspendido todavía. Ahora nos impusieron el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagarnos el 50% de indemnización”, indicó Alejandro Núñez, uno de los tres despedidos de Ersa, quien trabajaba hace seis años para la firma de transporte.







En el telegrama de despido que envió la empresa, expresan que el argumento para prescindir de los servicios de los trabajadores se debe a “circunstancias económicas extraordinarias y ajenas al riesgo empresarial, derivadas del excesivo incremento de los insumos con los que se desarrolla la actividad”, se lee en la carta documento.







“Desde abril, estoy sin trabajo porque me suspendieron provisoriamente; estoy peleando para volver porque estoy sin goce de sueldo”, apuntó Pablo López. Lucas Robledo, otro de los despedidos, denunció que desde el año pasado no le hacen los aportes de la obra social. “Vengo arrastrando yo las deudas que mantiene la empresa con mi obra social, al punto que me endeudé; me mandaron cartas documento, intimaciones”, criticó.









Sin apoyo gremial

Consultado sobre el rol del gremio que agrupa a los choferes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Núñez dijo que no obtuvieron respuestas y que les dieron la espalda. “A esto lo está permitiendo el gremio. Nuestros representantes nos dieron la espalda. Nos vemos obligados a venir por nuestra cuenta, porque no tenemos representación del gremio”, dijo y aseveró: “El problema es que nosotros no militamos para el gremio, entonces cuando no militás para ellos te bajan el pulgar y te acusan con el dedo. Hoy somos poquitos, nuestros compañeros tienen mucho miedo a ser despedidos por la misma causa que nos despiden a nosotros”.





El servicio no está afectado y tampoco es la intención de los empleados afectados. Ahora, los trabajadores aguardan una respuesta por parte de la Secretaría de Trabajo, “veremos si pueden hacer una conciliación obligatoria para los chicos que están provisoriamente despedidos”, destacó.





Desde el gremio, aseguraron a El Litoral que el servicio de transporte público de pasajeros funciona y funcionará con normalidad. Sobre los despidos, el dirigente Marcelo Gariboldi afirmó que no son masivos y que entienden que se encuadran “en la difícil situación económica del país de la cual el transporte no es ajeno”.