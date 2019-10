https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.10.2019 - Última actualización - 15:58

15:29

En Portugal Nació un bebé sin ojos ni nariz e investigan al obstetra por mala praxis

El pasado 7 de octubre, a 50 km de Lisboa, la capital de Portugal, nació un bebé con graves malformaciones: Rodrigo no tiene ojos, ni nariz, y le falta una parte del cráneo. Los médicos le daban apenas unas horas de vida, pero el pequeño ya lleva dos semanas.





Los padres comenzaron a divulgar masivamente el caso que desembocó en la apertura de una investigación por parte de las autoridades, ya que el obstetra Artur Carvalho les había asegurado que no se iban a manifestar malformaciones de ninguna clase y que el embarazo transcurría según lo previsto.





El médico no detectó las malformaciones en ninguna de las 3 ecografías y sus padres, por si acaso, pidieron en otra clínica una ecografía más avanzada, de las denominadas 5G. Fue ahí fue donde les llamaron la atención acerca de los problemas que, con toda seguridad, se iban a presentar en el parto.





Los primeros datos de las pesquisas ya se conocen: el obstetra tenía pendientes al cuatro procesos disciplinarios elevados ante el Colegio Oficial de Médicos y, aun así, estaba ejerciendo. Uno de los antecedentes fue archivado en 2011, pero también correspondía a un caso de malformaciones.





Le llevaron el informe al obstetra del Hospital San Bernardo, pero lo desestimó por completo hasta que la investigación sacó a la luz los terribles hechos y dejó en evidencia su trabajo.





Falta profundizar en la naturaleza de estos procesos, pero la indignación popular crece en Portugal porque no se entiende por qué se le permitía desarrollar su labor a este médico si pendían sobre él más que dudas.





«Se confirma la muy reciente recepción de una queja presentada por la madre. La misma dio origen a una investigación que está en curso en los términos establecidos por el Departamento de Investigación y Acción Penal de Setúbal», asegura un portavoz de la Fiscalía General del Estado.





Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos, Miguel Guimarães, decidió contactar a Artur Carvalho "debido a la alarma social" que generó el caso.





"Dada la alarma social causada por las noticias de los últimos días y considerando que los plazos procesales no siempre cumplen con la urgencia requerida en estas situaciones, tomé la iniciativa de contactar al Dr. Artur Carvalho directamente. Después de esta conversación, el médico informó "Su decisión de suspender en el servicio público y privado la realización de cualquier tipo de ultrasonido obstétrico, hasta que los procesos sean concluidos por el Consejo Disciplinario Regional del Sur", dijo a una agencia portuguesa Miguel Guimarães.





Este martes, el Consejo Disciplinario del Sur de la Orden de Médicos, una estructura con autonomía legal, considerará los cinco casos pendientes de quejas sobre el médico del caso de Setúbal, al menos uno de los casos data de 2013.





"Consideraremos urgentemente los cinco casos pendientes (...), pero no consideraremos este último caso, porque todavía no se nos ha presentado nada. Y no podemos evaluar y decidir según lo que escuchamos en los medios de comunicación ", dijo a la agencia Lusa Carlos Pereira Alves, presidente del Consejo Disciplinario del Sur de la Orden de Médicos.





Guimarães dio una conferencia de prensa el viernes, anunciando que presentaría una queja al Consejo Disciplinario del Sur sobre el caso del bebé nacido en Setúbal con malformaciones, solicitando "urgentemente la apertura de una demanda".

Con información de ABC/DN